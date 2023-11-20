مؤسس كاردانو يدعو إلى التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي مع الرئيس السابق لشركة OpenAI

وجه “تشارلز هوسكينسون” الشخصية البارزة وراء تأسيس كاردانو، دعوة إلى “سام ألتمان”، الذي تم إعفاؤه مؤخرا من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة OpenAI، لبحث إمكانية التعاون المستقبلي.

هذه الدعوة تأتي في وقت حرج بالنسبة لـ “ألتمان”، الذي كان له دور محوري في تطوير الذكاء الاصطناعي خلال فترة قيادته لـ OpenAI.

اقترح “هوسكينسون” عبر منصة X، إطلاق مشروع لنموذج لغة كبير لامركزي (LLM) كجزء من مبادرة “Cardano Partnerchain”.

مؤخرا، شهدت OpenAI تغيرات مفاجئة، منها فصل “ألتمان” عن منصبه، مما أثار زعزعة في الصناعة وتسبب في أزمة داخل الشركة.

التقارير تشير إلى أن مجلس إدارة OpenAI يبحث إمكانية إعادة تعيين “ألتمان” كرئيس تنفيذي، في خطوة غير مسبوقة تأتي بعد سلسلة من الاستقالات الهامة، بما في ذلك رئيس الشركة، “جريج بروكمان”.

في هذا السياق، كان “ألتمان” و”بروكمان” يبحثان احتمال بدء مشروع جديد، حتى مع استمرار الغموض الذي يحيط بمستقبل OpenAI واحتمالية مغادرة المزيد من الموظفين.

عبّر”بريان أرمسترونغ”، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس عن آرائه حول الجدل المحيط بـ “ألتمان”، مؤكدا على الأثر السلبي المحتمل لقرارات مجلس الإدارة على تقييم OpenAI ودورها في النظام الرأسمالي الأمريكي.

انتقد “أرمسترونغ” ما وصفه بانقلاب داخل الشركة، مشيرا إلى احتمالية فقدان قيمة كبيرة وتداعيات قانونية من المستثمرين.

وحث الموظفين الموهوبين في OpenAI على النظر في الانضمام إلى أي مشروع جديد قد يقوده “ألتمان” و”بروكمان”.

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