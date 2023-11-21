ميتا تحلُّ قسمَ الذكاء الاصطناعي المسؤول وسْطَ إعادة الهيكلة

تام شمس - الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 08:22 صباحاً - أفادت التقارير بأنَّ شركةَ ’ميتا‘ (Meta) العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي قد حلَّت قسمها المسؤول عن تنظيم مشروعات الذكاء الاصطناعي في أثناء تطويرها ونشرها.

وفقاً لأحد التقارير، انتقل العديدُ من أعضاء فريق قسم الذكاء الاصطناعي المسؤول في ميتا إلى أدوار داخل قسم منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الشركة، مع انضمام بعضهم إلى فريق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

يركِّز فريق الذكاء الاصطناعي التوليدي في ميتا، والذي أُنشئ في فبراير، على تطوير المنتجات التي تولِّد اللغة والصور لمحاكاة النسخة المكافئة من صنع الإنسان. وقد جاء ذلك في الوقت الذي ضخَّت فيه الشركاتُ في جميع أنحاء قطاع التكنولوجيا الأموالَ في مشروعات تطوير التعلُّم الآلي لتجنُّب التخلُّف عن الركب في سباق الذكاء الاصطناعي. تعدُّ ميتا من بين شركات التكنولوجيا الكبرى التي تؤدي دورَ اللحاق بالركب منذ انطلاق طفرة الذكاء الاصطناعي.

لذا تأتي إعادة الهيكلة مع اقتراب الشركة الأم لفيسبوك من نهاية "عام الكفاءة"، كما وصفه الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ خلال جلسة إعلان الأرباح في فبراير؛ حتى الآن، تجلَّى ذلك في موجة من تسريح العمال ودمج الفرق وإعادة التوزيع.

لقد أصبح ضمان سلامة الذكاء الاصطناعي أولويةً لكبار اللاعبين في هذا الفضاء، خاصَّةً أنَّ المنظِّمين والمسؤولين الآخرين يولون اهتماماً أكبرَ للأضرار المحتملَة للتكنولوجيا الناشئة. ففي يوليو، شكَّلت ’أنثروبيك‘ (Anthropic) و’غوغل‘ (Google) و’مايكروسوفت‘ (Microsoft) و’أوبن إيه آي‘ (OpenAI) مجموعةً صناعية تركِّز على وضع معايير السلامة مع تقدُّم الذكاء الاصطناعي.

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وفقاً للتقرير، جرت إعادةُ توزيع أعضاء فريق قسم الذكاء الاصطناعي المسؤول داخل الشركة، إلَّا أنَّهم يظلّون ملتزمين بدعم تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه بشكل مسؤول، مع التركيز على الاستثمار المستمر في هذا المجال.

علماً بأنَّ الشركة قدَّمت مؤخَّراً نموذجين توليديين يعملان بالذكاء الاصطناعي. إذ إنَّ النموذج الأول، (Emu Video)، يستفيد من (Emu) السابق لميتا، ويمكنه إنشاء مقاطع فيديو بناءً على مدخلات النص والصورة. فيما يركِّز النموذج الثاني، (Emu Edit)، على معالجة الصور، واعداً بمزيدٍ من الدِّقة في تحرير الصور.

بدورها، تواصلت كوينتيليغراف مع شركةِ ميتا للحصول على مزيد من المعلومات، لكنَّها لم تتلقَّ رداً بعد.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره