أحجام المنتجات المتداولة في البورصة للعملات المشفرة ترتفع بنسبة 91٪ وتتجاوز الأصول الأساسية: تقرير

تام شمس - الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 08:22 صباحاً - شهدت المنتجات العالمية المتداولة في البورصة (ETPs) للعملات المشفرة ارتفاعاً كبيراً في عام 2023، حيث ورد أنَّها تجاوزت نموَّ الأصول الأساسية، وفقاً لتقريرٍ صادر عن منصَّة الأصول الرقمية (Fineqia).

ذكرت (Fineqia) أنَّ المنتجات المتداولة في البورصة والقائمة على العملات المشفرة الصادرة عن شركات مثل ’21شيرز‘ (21Shares) و’غراي سكيل‘ (Grayscale) و ’كوين شيرز‘ (CoinShares) سجَّلت زيادة بنسبة 91٪ في إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) من 1 يناير إلى 31 أكتوبر 2023.

تجاوزت طفرةُ المنتجات المتداولة في البورصة للعملات المشفرة نموَّ الأصول الرقمية الأساسية بنسبة 30٪، حيث كان نموُّ العملات المشفرة أبطأُ نسبياً بنحو 70٪ خلال الفترة نفسها.

تضمَّنت دراسة (Fineqia) ما مجموعُه 168 منتَجاً متداولاً في البورصة للعملات المشفرة، بناءً على بيانات الأصول الخاضعة للإدارة للمنتجات المتداولة في البورصة من مصادرَ مثل ’21شيرز‘ (21Shares) و’غراي سكيل إنفيستمنت‘ (Grayscale Investment) و’فان إيك أسوشيتس‘ (VanEck Associates) وغيرها.

وقد قال متحدِّثٌ باسم (Fineqia) لكوينتيليغراف: "يشمل البحثُ جميعَ المنتجات الصادرة عن (21Shares) و(Grayscale) و(CoinShares) و(ETC Group) و(VanEck) و(WisdomTree) وغيرها من الجهات المصدرة".

كما صرَّح محلل البحوث في (Fineqia)، ماتيو غريكو: "يجري تحديثُ البيانات كل أوَّل يوم عمل من الشهر، وبالتالي فإنَّها تعبِّرُ عن البيانات في نهاية الشهر السابق". وأضاف أنَّ البيانات تُجمع من مصادرَ رسمية، ومن مجمِّعي البيانات عندما لا تكون متاحة على مواقع الجهات المصدرة. أشار المحلل أيضاً إلى أنَّه "يجري تخزينُ جميع البيانات في جدول بيانات، وتُكدَّس كلَّ شهر بدءاً من أغسطس 2022".

إلى جانب ذلك، عزت (Fineqia) الفرقَ بين ارتفاع الأصول الخاضعة للإدارة للمنتجات المتداولة في البورصة للعملات المشفرة وارتفاع سوق العملات المشفرة إلى نسبة البيتكوين (BTC) الأكبر ضمن المنتجات المتداولة في البورصة للأصول الرقمية مقارنةً بحصِّتها في السوق عموماً. وفقاً للدراسة، تمثِّل البيتكوين 75٪ من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة للمنتجات المتداولة في البورصة للعملات المشفرة. من ناحية أخرى، بلغت حصَّةُ البيتكوين في سوق العملات المشفرة نحو 50٪ خلال العام الماضي، وفقاً لبياناتٍ من (CoinGecko).

في الوقت نفسه، كانت البيتكوين من أكبر الرابحين في سوق العملات المشفرة، حيث ارتفعت بنسبة 104٪ خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أكتوبر 2023. ومن جهة أخرى، ارتفعت الإيثيريوم (ETH)، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 50٪ خلال الفترة نفسها، وفقاً لبيانات من (CoinGecko).

مخطَّط أسعار البيتكوين من 1 يناير إلى 31 أكتوبر 2023. المصدر: CoinGecko

وفقاً لشركة (Fineqia)، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة للمنتجات المتداولة في البورصة للعملات المشفرة 38 مليار دولار في أكتوبر، مرتفعاً بنسبة 25٪ على أساس شهري ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2022. كما ارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 17٪ في أكتوبر، حيث ارتفع من 1.15 تريليون دولار إلى 1.35 تريليون دولار.

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وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة (Fineqia)، بونديب سينغ رانجار، فإنَّ الديناميكيات في سوق المنتجات المتداولة في البورصة للعملات المشفرة وأسواق العملات المشفرة عموماً تمثِّل إشارةً إلى الإثارة حول صنادوق الاستثمارات المتداولة في البورصة للتداول الفوري للبيتكوين في الولايات المتحدة، حيث قال:

"ظهرت إشارات الموافقة المحتمَلة والوشيكة جداً على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للتداول الفوري للبيتكوين، والسوق تستجيب ببساطة لهذه الإشارة الإيجابية".

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي ينتظر فيه 12 طلباً للموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين من شركات مثل (21Shares) و(WisdomTree) قراراً من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). في منتصف نوفمبر، أجَّلت هيئة الأوراق المالية والبورصات اتخاذَ القرارات بشأن الموافقات على ثلاثة طلبات أخرى من صناديق الاستثمارات المتداولة للبيتكوين من شركات مثل ’فرانكلين تمبلتون‘ (Franklin Templeton) و’هاشديكس‘ (Hashdex) و’غلوبال إكس‘ (Global X).

في 15 نوفمبر، أجَّلت هيئة الأوراق المالية والبورصات المواعيدَ النهائية لـ (Franklin Templeton) و(Hashdex) إلى 1 يناير 2024، في حين أنَّ (Global X)، التي كان من المقرَّر أن يكون موعدُها النهائي في 21 نوفمبر، واجهت تأخيراً كما هو متوقَّع، حيث طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات من الشركة تقديمَ اعتراضٍ في غضون 35 يوماً أو بحلول 22 ديسمبر.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره