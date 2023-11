المؤسس المشارك لبورصة كراكن ينتقد "تباطؤ" هيئة الأوراق المالية والبورصات وينصح الآخرين بمغادرة الولايات المتحدة

تام شمس - الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 09:50 صباحاً - انتقد المؤسس المشارك لشركة كراكن، جيسي باول، هيئة الأوراق المالية والبورصات، بعد أن رفعت الهيئة التنظيمية دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة الخاصةِ به لمزاعمٍ تتعلق بانتهاك قانون الأوراق المالية.

في تغريدةٍ نُشرت بتاريخ 21 نوفمبر على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، وصف باول الهيئة التنظيمية بأنها "العائق الأكبر في الولايات المتحدة" — وهو مُصطلح يُستخدم في دوائر التكنولوجيا لإهانة أي شخص يحاول إبطاء التقدم التكنولوجي — وادعى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تكن راضية عن المبلغ الذي فرضته على كراكين في فبراير، والذي بلغ 30 مليون دولار.

وفي منشورٍ

Message is clear: $30m buys you about 10 months before the SEC comes around to extort you again. Lawyers can do a lot with $30m but the SEC knows that a real fight will likely cost $100m+, and valuable time. If you can't afford it, get your crypto company out of the US warzone.