المؤسس المشارك لبورصة كراكن ينتقد "تباطؤ" هيئة الأوراق المالية والبورصات وينصح الآخرين بمغادرة الولايات المتحدة

تام شمس - الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 09:50 صباحاً - انتقد المؤسس المشارك لشركة كراكن، جيسي باول، هيئة الأوراق المالية والبورصات، بعد أن رفعت الهيئة التنظيمية دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة الخاصةِ به لمزاعمٍ تتعلق بانتهاك قانون الأوراق المالية.

في تغريدةٍ نُشرت بتاريخ 21 نوفمبر على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، وصف باول الهيئة التنظيمية بأنها "العائق الأكبر في الولايات المتحدة" — وهو مُصطلح يُستخدم في دوائر التكنولوجيا لإهانة أي شخص يحاول إبطاء التقدم التكنولوجي — وادعى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تكن راضية عن المبلغ الذي فرضته على كراكين في فبراير، والذي بلغ 30 مليون دولار.

وفي منشورٍ

Message is clear: $30m buys you about 10 months before the SEC comes around to extort you again. Lawyers can do a lot with $30m but the SEC knows that a real fight will likely cost $100m+, and valuable time. If you can't afford it, get your crypto company out of the US warzone. — Jesse Powell (@jespow) November 21, 2023

"30 مليون دولار تمنحُك حوالي 10 أشهر قبل أن تأتي هيئة الأوراق المالية والبورصات لابتزازك مرة أخرى. يُمكن للمحامين فعل الكثير بمبلغ 30 مليون دولار، لكن هيئة الأوراق المالية والبورصات تعلم أن المعركة الحقيقية ستكلّف على الأرجح أكثر من 100 مليون دولار، ووقتاً ثميناً. إذا كنتم لا تستطيعون تحمل هذه التكاليف، خذوا شركاتكم وغادروا منطقة الحرب الأمريكية ".

قال "باول" إن رسالة هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى كراكن وشركات العملات المشفرة الأخرى كانت واضحة، ونصح "باول" شركات العملات المشفرة الأخرى بمغادرة "منطقة الحرب الأمريكية" لتجنّب المعارك القانونية المُكلفة.

كانت الهيئة التنظيمية قد اتهمت كراكن سابقاً "بالفشلِ في تسجيل خدمات برنامج تحصيص الأصول المشفرة الخاص بها." وكجزءٍ من التسوية، وافقت كراكن على دفع 30 مليون دولار والتوقّف عن تقديم منتجات وخدمات تداول العملات المشفرة للعملاء في الولايات المتحدة.

وتأتي تعليقات باول الهجومية في أعقاب الدعوى القضائية التي رفعتها الهيئة التنظيمية في 20 نوفمبر، والتي اتهمت كراكن بانتهاك قانون الأوراق المالية، حيث زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن كراكين قد فشلت في التسجيل لدى الوكالة كوسيط للأوراق المالية، وادعت أنها خلطت ما بين أموال العملاء والشركات.

ورداً على الاتهامات، نفى مُتحدثٌ باسم "كراكن" إدراج أي أوراقٍ مالية غير مسجلة، ووصف الدعوى القضائية بأنها "مُخيبة للآمال"، كما شدد على أن كراكن ستدافع عن موقفها في المحكمة.

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وفي منشورٍ لاحقٍ بتاريخ 20 نوفمبر، قالت كراكن إن اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات حول اختلاط الأموال "ليست أكثر من رسوم الإنفاق الخاصة بكراكن"، ولا تزعم الهيئة التنظيمية أن أموال المستخدمين مفقودة.