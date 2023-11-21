آبل تواجه دعوى قضائية لحظرها مدفوعات العملات المشفرة من نظير إلى نظير

تام شمس - الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 02:16 مساءً - رفع المستهلكون الساخطون دعوى قضائية جماعية ضدَّ شركة آبل، مدَّعين أن عملاق التكنولوجيا تآمرَ للحدِّ من خياراتِ الدفع من نظير إلى نظير (P2P) على أجهزته، وحظر تكنولوجيا العملات المشفرة من تطبيقات المدفوعات على نظام ’آي أو إس‘ (iOS).

تزعم الشكوى المقدَّمة في 17 نوفمبر في محكمة مقاطعة كاليفورنيا أنَّ شركة آبل أبرمت اتفاقياتٍ مانعةً للمنافسة مع تطبيقي ’فينمو‘ (Venmo) من ’باي بال‘ (PayPal) و’كاش آب‘ (Cash App) من ’بلوك‘ (Block) لتقييد استخدام تكنولوجيا العملات المشفرة اللامركزية في تطبيقات الدفع، ما تسبَّب في دفع المستخدمين "لأسعار متسارعة التضخُّم".

يقول الإيداع إنَّ "هذه الاتفاقيات تحدُّ من المنافسة - والمنافسة السعرية التي ستتدفق منها - على مستوى السوق، بما في ذلك عن طريق منع دمج تكنولوجيا العملات المشفرة اللامركزية في تطبيقات الدفع من نظير إلى نظير الحالية أو الجديدة في نظام (iOS)".

كما ادَّعى المدَّعون أنَّ آبل تستخدم "قيوداً تكنولوجية وتعاقدية"، بما فيها حصريةُ متجر التطبيقات التي تفرضها الأجهزة و"القيود التعاقدية على تقنية متصفح الويب" من أجل "ممارسة سيطرة غير مقيدة على كل تطبيق يُثبَّت ويُشغَّل على أجهزة آيفون وآيباد".

مع هذه القيود، يمكن لشركة آبل — وتفعل ذلك مسبقاً — إجبارُ تطبيقات الدفع من نظير إلى نظير الجديدة في السوق على حظر العملات المشفرة "كشرط للدخول"، حسبما ادَّعت الدعوى.

مقتطف من الدعوى التي تزعم أنَّ آبل تقيِّد تكنولوجيا الدفع اللامركزية. المصدر: PACER

يصف المدَّعون أنفسَهم بأنَّهم عملاء دفعوا رسوماً غير معقولة بسبب القيود التي تفرضها شركة آبل على التجارة عبر سوق الدفع من نظير إلى نظير في نظام التشغيل (iOS).

لذلك فإنَّهم يسعون إلى استرداد الرسوم المفرطة والزائدة بسبب سلوك شركة آبل المزعوم المناهض للمنافسة، إلى جانب الإعفاء الزجري الذي يمنع الشركة من الاستمرار في الدخول في اتفاقيات مانعة للمنافسة وإنفاذها لتقييد المنافسين والوافدين المحتملين في سوق الدفع من نظير إلى نظير في نظام (iOS).

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يُفصِّل الإيداعُ المكوَّن من 58 صفحة تاريخَ ظهور تطبيقات الدفع من نظير إلى نظير والعملات المشفرة اللامركزية ودخولَ آبل إلى السوق.

علماً بأنَّه في أبريل، قضت محكمة استئناف الدائرة التاسعة بأنَّ شركة آبل انتهكت قوانين المنافسة في كاليفورنيا بعدم سماحها للتطبيقات بتوجيه المستخدمين إلى حلولِ دفعٍ غير مرتبطةٍ بشركة آبل.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره