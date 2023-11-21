دعوى قضائية جديدة من هيئة SEC ضد Kraken...التفاصيل هنا

في تطور جديد بارز في قطاع العملات المشفرة، أقامت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد منصة لتداول العملات المشفرة “Kraken”، متهمة الشركة بمجموعة واسعة من الانتهاكات لقانون الأوراق المالية.

وفقا للدعوى المكونة من 90 صفحة، اتهمت “Kraken” بخلط أموال العملاء مع أصول الشركة بطريقة قد تؤدي إلى خسائر كبيرة لكلا الطرفين.

تجاوزات قانونية محتملة:

تفصل الدعوى كيف عملت “Kraken” كمنصة للأوراق المالية غير المسجلة وكوسيط وتاجر ووكالة مقاصة في الولايات المتحدة منذ عام 2018، محققة أرباح بالملايين من خلال تسهيل معاملات الأوراق المالية للعملات المشفرة بطريقة غير قانونية.

هذه الاتهامات تتوازى مع تلك الموجهة سابقا لشركتي كوين بيس وبينانس من قبل هيئة SEC، حيث تم ذكر عدة أوراق مالية لعملات رقمية مشفرة متشابهة، إلى جانب بعض العملات الرقمية الجديدة مثل ALGO وATOM وCOTI وMANA وOMG.

تم انتقاد “Kraken” أيضا بسبب ممارساتها المحاسبية السيئة التي عرضت أموال العملاء للخطر، حيث استُخدمت أموال العملاء لتغطية النفقات التشغيلية.

كشف المدقق الداخلي للشركة عن خطر حدوث خسارة كبيرة، مشيرا إلى أن Kraken احتفظت بـ 33.6 مليون دولار من أموال العملاء في حسابات الشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

في فبراير الماضي، وافقت Kraken على دفع 30 مليون دولار لتسوية تهم مع SEC تتعلق بكون أحد منتجاتها ورقة مالية غير مسجلة.

تظهر هذه الحوادث استمرار تدقيق هيئة SEC في الأنشطة المالية غير المنظمة في مجال العملات المشفرة.

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