مجتمع العملات المشفرة يُبدي رأيه بدعوى 'كراكن' وديتون ينتقد تصرف جينسلر "المشين"

تام شمس - الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 03:46 مساءً - عبّرت مساحة العملات المشفرة عن مشاعرها بوضوح حول الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد بورصة العملات المشفرة كراكن.

تستند الدعوى القضائية، المرفوعة في العشرين من نوفمبر من قِبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، إلى مزاعمٍ تتعلق بعمل الشركة كبورصة ووسيط وتاجر وشركة مقاصة غير مسجلة، وادعاءاتٍ بخلط الشركة لأصول العملاء مع أُصولها الخاصة.

ومنذ انتشار الأخبار، كان مجتمع العملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي والمدراء التنفيذيين في كراكن، إلى جانب المحامين البارزين، صريحين في التعبير عن آرائهم حول إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وقد وصف مؤسس كراكن "جيسي باول" ما قامت به الهيئة بأنه "هجوم على أمريكا"، ووصف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأنها "العائق الأكبر" في الولايات المتحدة. كما حذّر باول الشركات الأخرى ونصحها بمغادرة البلاد.

وفي الواحد والعشرين من نوفمبر، عبّر الرئيس التنفيذي الحالي لشركة كراكن، ديف ريبلي، عن رأيه على منصة إكس (تويتر سابقاً) وقال إن الشركة "تُعارض بشدة" مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات وتُخطط للدفاع عن موقفها "بقوة".

وأضاف: "وبصفتنا شركة رائدة في هذا المجال، سنواجه هذه الادعاءات وندافع عن حقوق صناعة العملات المشفرة في الوجود في الولايات المتحدة."

كما قال ريبلي إن "الافتقار إلى الوضوح التنظيمي في الولايات المتحدة" لن يتم حله ما لم يتدخّل الكونغرس، مضيفاً:

وعلاوةً على ذلك، علّق محامي العملات المشفرة البارز "جون ديتون" على هذا التطور، واصفاً رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر بأنه "مُنظم نذل وغير شريف".

كما علّق "ديتون" أيضاً على قرار كراكن في فبراير بدفع 30 مليون دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في صفقة تسوية، قائلاً أنه يعتقد أن جينسلر لا يهتم بأيٍّ من الأطراف المعنية — الموظفين أو المستثمرين — وأضاف: "إن ما يقوم به مشين، ولا يسعني الانتظار لرؤيته يسقط".

وعندما سُئل عما إذا كانت "كراكن" تحظى بفرصة ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات في الجولة الثانية من المحاكم،

Similar arguments have been tried and failed in other circuits. The judge in the Kraken case will likely look closely at those decisions. Judges like consistent precedents—less chance of getting reversed on appeal. Odds don’t favor SEC imho. pic.twitter.com/9tIKAd1iRg

الدفاع الجنائي المسؤول عن العملات المشفرة، كارلو دانجيلو، إنه لا يرى أن الأدلة في صالح هيئة الأوراق المالية والبورصات:

Just because the sec says something, don’t make it true ! Get them to explain in detail to the court how to come on and register and operate normally