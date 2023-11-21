أسهم ’Microsoft‘ و’Nvidia‘ تبلغ أعلى مستوياتها بالتزامن مع استبدال الرئيس التنفيذي لشركة ’OpenAI‘

تام شمس - الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 03:46 مساءً - سجَّل سهم مايكروسوفت أعلى مستوى له على الإطلاق عند 378.81 دولاراً في 20 نوفمبر على خلفية عطلة نهاية الأسبوع المضطربة لقطاع الذكاء الاصطناعي (AI)، والتي شهدت الإطاحةَ بالرئيس التنفيذي لشركة ’أوبن إي آي‘ (OpenAI) ومؤسِّسها المشارك، سام ألتمان. من جهة أُخرى، وصل سهم ’إنفيديا‘ (Nvidia) أيضاً إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 499.60 دولاراً، مستمراً في اتجاهٍ شهدَ ارتفاعَ أسهم الشركة من أدنى مستوى لها في عام واحد عند 138.84 دولاراً.

ارتفع السَّهمان كثيراً على مدى السنوات القليلة الماضية، مع نموٍّ شامل بسبب الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مدفوعاً ببداية التعلُّم العميق والنماذج التوليدية، مثل ’تشات جي بي تي‘ (ChatGPT) من (OpenAI).

في حالة مايكروسوفت، يعزو العديدُ من الخبراء والنقاد دفعةَ أواخر نوفمبر إلى أحدث توظيفٍ لشخصية الذكاء الاصطناعي الأمريكية، ألتمان، في الشركة.

حسبما أفادت كوينتيليغراف، أُقيل ألتمان من قبل مجلس إدارة (OpenAI) في 17 نوفمبر في إعلان مفاجئ. إذ استُبدل في البداية برئيسة قسم التكنولوجيا في الشركة، ميرا موراتي، حيث عُيِّنت رئيسةً تنفيذيةً مؤقَّتة. بعد ذلك بوقت قصير، استُبدلت موراتي بالرئيس التنفيذي السابق لشركة ’تويتش‘ (Twitch) ومؤسسها المشارك، إيميت شير.

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في غضون ذلك، أفادت التقارير بأنَّ ألتمان وزميلَه المؤسِّس المشارك لشركة (OpenAI)، غريغ بروكمان، وافقا على رئاسة قسم جديد للذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت — بالرغم من حقيقة أنَّ الشركة التي يقودها ساتيا ناديلا استثمرت نحو 13 مليار دولار في (OpenAI).

ارتفع سهم مايكروسوفت بعد الأخبار، بالرغم من أنَّ المكاسب كانت ثابتة للقطاع بأكمله طوال معظم عام 2023. كما أظهرت العديد من أسهم الذكاء الاصطناعي البارزة الأخرى أداءً عالياً إلى جانب أبرز الرابحين — مايكروسوفت وإنفيديا — بما في ذلك ’آي بي إم‘ (IBM) و’تينسينت‘ (Tencent)، اللتان بلغتا أعلى مستوياتهما في خمس سنوات وشهر واحد، على التوالي، في وقت النشر.

تأتي مكاسب إنفيديا الأعلى على الإطلاق في الوقت الذي تعزز فيه الشركة مكانتَها كمورِّدٍ رئيسٍ لأجهزة تدريب الذكاء الاصطناعي. علماً بأنَّ الشركة تمتلك حصَّةَ الأسد من السوق بسبب وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، وهي سلعة تسبَّبَ طلبُها في زيادة أسعار النماذج الرئيسة بشكل مطرد على مدار العقد الماضي.

يبقى أن نرى ما إذا كانت أعلى المستويات التي شهدها يوم 20 نوفمبر سترتفع أو تصمد أو تتعثر في نهاية المطاف قبل أن يُقرع جرس الإغلاق.

كما لم يتضح بعد وضع ألتمان في مايكروسوفت، حيث كتبت مجموعةٌ مؤلَّفة من غالبية موظَّفي أوبن أيه آي خطاباً مفتوحاً يطالب مجلسَ إدارة الشركة بإعادة الرئيس التنفيذي السابق، وإلَّا ستواجه إضراباً.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره