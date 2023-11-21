ارتفاع ملحوظ في تدفقات الاستثمار في العملات المشفرة للأسبوع الثامن على التوالي

تشير البيانات الأخيرة من CoinShares إلى أن منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية شهدت تدفقات تراكمية بلغت 176 مليون دولار في الأسبوع الماضي، مما يجعله الأسبوع الثامن على التوالي للتدفقات الإيجابية في القطاع.

تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في حصة منتجات الاستثمار المتداولة في البورصة (ETP) من إجمالي أحجام العملات المشفرة، حيث بلغ المتوسط الحالي حوالي 11٪، متجاوزا المتوسط التاريخي البالغ 3.4٪.

تدفقات العام الجديد تتجاوز 1 مليار دولار:

منذ بداية العام، شهدت منتجات العملات الرقمية تدفقات بلغت 1.32 مليار دولار، مع ملاحظة أن التدفقات لعام 2023 تتخلف عن معدلات 2021 و2020 التي بلغت 10.7 مليار دولار و6.6 مليار دولار على التوالي.

أفادت CoinShares أن أحجام التداول في منتجات الاستثمار المتداولة في البورصة (ETP) حافظت على متوسط 3 مليار دولار أسبوعيا، وهو ضعف المتوسط المسجل خلال هذا العام.

على صعيد جغرافي، سجلت كندا وألمانيا وسويسرا تدفقات إيجابية بلغت 98 مليون دولار، و63 مليون دولار، و35 مليون دولار على التوالي، بينما شهدت الولايات المتحدة تدفقات خارجة بلغت 19 مليون دولار.

البيتكوين في الصدارة:

ظلت عملة البيتكوين في الصدارة بجذبها لتدفقات بقيمة 155 مليون دولار خلال الثمانية أسابيع الماضية.

من جهة أخرى، سجلت العملات البديلة مثل سولانا وإيثريوم وAvalanche تدفقات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي.

يُنظر إلى هذا الاهتمام المتزايد بمنتجات الاستثمار في العملات المشفرة كمؤشر على التفاؤل في القطاع، خاصة مع تزايد الترقب للموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين.

اقرأ أيضا:

دعوى قضائية جديدة من هيئة SEC ضد Kraken…التفاصيل هنا

الوزارة الأمريكية للعدل تطالب بينانس بدفع 4 مليار دولار لتسوية التحقيقات المرفوعة ضدها!