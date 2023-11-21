نظرة حول مدى استثمار البنوك في العملات الرقمية المشفرة

أظهر تقرير صادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) أن 19 بنك رئيسي عبر أمريكا الشمالية، أوروبا، ومناطق أخرى، قامت بالاستثمار الجماعي في العملات المشفرة بمبلغ يقدر بنحو 9.4 مليار يورو، ما يعادل حوالي 10.27 مليار دولار.

اللافت للنظر هو الاستثمار البارز في الريبل (XRP)، الذي شكل حوالي 2% من إجمالي الاستثمارات، بقيمة 188 مليون يورو.

يعكس هذا التوجه الاهتمام المتزايد بـ XRP ضمن استراتيجيات الاستثمار المصرفي، خصوصا في ظل الانتصارات القانونية التي حققتها شركة الريبل وتوسيعها للخدمات المصرفية.

على الرغم من ذلك، تظل البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) هما العملتين الأكثر هيمنة في استثمارات البنوك بنسب 31% و22% على التوالي.

إضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على عملات مشفرة أخرى مثل بولكادوت (DOT)، كاردانو (ADA)، سولانا (SOL)، واللايت كوين (LTC)، ما يشير إلى قبول أوسع لتقنية البلوكشين ضمن القطاع المصرفي.

من الجدير بالذكر أيضا أن تدفقات المؤسسات نحو العملات المشفرة قد ارتفعت إلى 1.32 مليار دولار، حيث استقطبت منتجات استثمار الأصول الرقمية تدفقات بقيمة 176 مليون دولار في الأسبوع الماضي وفقا لتقرير من “CoinShares”.

ويُظهر هذا الاهتمام المتنامي بـ XRP، خاصة في ضوء النجاحات القانونية لشركة الريبل وتوسعها المصرفي الأخير.

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