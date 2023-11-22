الرئيس التنفيذي السابق لبينانس 'CZ' يخرُج بكفالة قدرها 175 مليون دولار، ومن المُمكن أن يعود إلى دبي

تام شمس - الأربعاء 22 نوفمبر 2023 11:20 صباحاً - سيدفع مؤسس بينانس "تشانغبينغ تشاو" كفالةً قدرُها 175 مليون دولار، وذلك بعد الموافقةِ على شرطِ عودة "تشاو" إلى الولايات المتحدة قبل 14 يوماً من تاريخ الحكم عليه في 23 فبراير 2024، مما يعني أنه قد يُسمح له بالعودة إلى دبي خلال الفترة القادمة.

في سندِ كفالةٍ تم تقديمهُ بتاريخ 21 نوفمبر إلى محكمةٍ فيدرالية في سياتل، وافق "تشاو" على إِخبار المحكمة عن المكان الذي سيقيم فيه، وعلى إصدار أمرٍ بالقبض عليه إذا لم يحضر في الموعدِ المُحدّد للمحاكمة، إذ يؤدي عدم المثول أمام المحكمة إلى فرضِ غرامةٍ قدرها 250 ألف دولار والسجن لمدة أقصاها 10 سنوات.

وإضافةً إلى ذلك، قام "تشاو" بإيداعِ مبلغٍ قدرهُ 15 مليون دولار في حساب ائتمانٍ منفصلٍ عن سنده، ووافق على مصادرتها إذا فشل في الالتزام بشروط كفالته. كما تضمن السند أسماء بعض الكُفلاء الجاهزين لدفع 250,000 دولار و100,000 دولار على التوالي.

شروط سند كفالة تشاو . المصدر: PACER

أقر "تشاو" بالذنب في الاتهامات التي تتعلق بانتهاك قانون السرية المصرفية، وهو ما قد تصل عقوبته للسجن لمدة 18 شهراً، إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في الواحد والعشرين من نوفمبر أن المدّعين العامين منفتحون على فرض عقوبةٍ أطول على "CZ".

من المتوقع أن تُراجع الولايات المتحدة أمر كفالة تشاو، وبحالِ رفض القاضي مراجعة الأمر، فسيصبح ساري المفعول في السابع والعشرين من نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت واشنطن.

أما إذا قرّر القاضي مراجعة الأمر قبل التاريخ المُحدد، فيجب على "تشاو" البقاء في الولايات المتحدة حتى يتم اتخاذ القرار.

يُقيم "تشاو" في دُبي منذ عدة سنوات، وعلى الرغم من عدم وجود اتفاقية لتسليم المُتهمين بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، فقد أبرم البلدان اتفاقية ثنائية لتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون في 24 فبراير.

تأتي كفالة "تشاو" بعد الموافقة على تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار بين بورصة العملات المشفرة والولايات المتحدة.

وقد نصّت التسوية المذكورة على مغادرة "تشاو" لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة بينانس ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.

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