التهم الموجهة إلى بينانس تثبت صحة قرار ’اتباع القواعد‘: الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس

تام شمس - الأربعاء 22 نوفمبر 2023 11:20 صباحاً - يعتقد براين أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة ’كوين بيس‘ (Coinbase)، أنَّ شركته اتَّخذت القرار الصحيح بالامتثال لقوانين ترخيص إرسال الأموال في الولايات المتحدة.

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في 21 نوفمبر،

Since the founding of Coinbase back in 2012 we have taken a long-term view. I knew we needed to embrace compliance to become a generational company that stood the test of time. We got the licenses, hired the compliance and legal teams, and made it clear our brand was about trust…