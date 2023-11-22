التهم الموجهة إلى بينانس تثبت صحة قرار ’اتباع القواعد‘: الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس

تام شمس - الأربعاء 22 نوفمبر 2023 11:20 صباحاً - يعتقد براين أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة ’كوين بيس‘ (Coinbase)، أنَّ شركته اتَّخذت القرار الصحيح بالامتثال لقوانين ترخيص إرسال الأموال في الولايات المتحدة.

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في 21 نوفمبر،

Since the founding of Coinbase back in 2012 we have taken a long-term view. I knew we needed to embrace compliance to become a generational company that stood the test of time. We got the licenses, hired the compliance and legal teams, and made it clear our brand was about trust… — Brian Armstrong 🛡️ (@brian_armstrong) November 21, 2023

أرمسترونغ على الأخبار التي تفيد بأنَّ بورصة بينانس المنافسة تعترف بالذنب في التهم الجنائية، مشيراً إلى أنَّه سعيدٌ لأنَّ بورصته قرَّرت الحصولَ على تراخيص إرسال الأموال، بالرغم من أنَّها وضعت الشركة في وضعٍ تنافسيٍّ غير مؤاتٍ.

قال أرمسترونغ: "كنت أعرف أنَّنا بحاجة إلى تبنِّي الامتثال لنصبح شركةَ أجيالٍ صمدت أمام اختبار الزمن"، مضيفاً أنَّ فريقه "حصل على التراخيص، ووظَّف فِرقَ الامتثال والفِرقَ القانونية، وأوضح أنَّ علامتنا التجارية [...] تتبع القواعد".

كما أقرَّ أرمسترونغ بأنَّ استراتيجية الامتثال لدى فريقه أبطأت نموَّ الشركة، مشيراً إلى أنَّه "لا يمكننا دائماً التحرُّك بسرعة مثل الآخرين"، لأنَّه "من الصعب والمكلف اتِّباعُ نهجٍ مبنيٍّ على الامتثال". ومع ذلك، ادَّعى أرمسترونغ أنَّ نهجَ فريقه كان صحيحاً لأنهم يؤمنون "بسيادة القانون".

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استهدف أرمسترونغ أيضاً ما يراه افتقاراً إلى الوضوح التنظيمي في الولايات المتحدة، والذي يدَّعي أنَّه يدفع المستخدمين إلى البورصات الخارجية، مثل بينانس، حيث قال: "يجب ألا يضطر الأمريكيون إلى الذهاب إلى البورصات غير المنظَّمة في الخارج للاستفادة من هذه التكنولوجيا". ومع ذلك، فقد تحدَّث أيضاً بنبرة إيجابية، مدَّعياً أنَّ حلَّ القضية الجنائية الأمريكية ضدَّ بينانس قد يكون أخيراً "المحفِّزَ" لمزيدٍ من الوضوح التنظيمي.

إلى جانب ذلك، ادَّعى أرمسترونغ أنَّ اللوائح الأمريكية تفتقر إلى الوضوح، وأنَّها دفعت "95%" من معاملات العملات المشفرة إلى الخارج. علماً بأنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات رفعت دعوى قضائية ضدَّ كوين بيس بتهمة انتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية. ولكن لا علاقة لهذه الادعاءات بانتهاكات قانون السرية المصرفية أو قضايا ترخيص مرسل الأموال.

في 21 نوفمبر، أعلنت وزارة العدل أنَّ بينانس وافقت على الاعتراف بالذنب في انتهاكات قانون السرية المصرفية الأمريكي وخدمة العملاء الأمريكيين دون الحصول على تراخيص إرسال الأموال المناسبة.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره