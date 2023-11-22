جينيسيس تقاضي جيميناي لاسترداد ما قيمته 689 مليون دولار من ’التحويلات التفضيلية‘

تام شمس - الأربعاء 22 نوفمبر 2023 11:20 صباحاً - رفعت منصَّة إقراض العملات المشفرة المفلسة ’جينيسيس غلوبال كابيتال‘ (Genesis Global Capital) دعوى قضائية ضدَّ بورصة العملات المشفرة ’جيميناي تراست‘ (Gemini Trust) لاسترداد 689 مليون دولار من التحويلات التفضيلية، حسبما أظهر ملف المحكمة في 22 نوفمبر.

تزعم الدعوى أنَّ بورصة جيميناي أجرت تحويلات تفضيلية تبلغ نحو 689,302,000 دولار من جينيسيس على حساب الدائنين الآخرين، وتطلب من المحكمة تصحيحَ الظلم.

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تورَّط عملاقا العملات المشفَّرة في نزاع عام بعد انهيار بورصة العملات المشفرة (FTX) بسبب استرداد الأموال الذي تصاعد إلى دعاوى قضائية.

ففي وقت سابق، رفعت جيميناي دعوى خصم ضدَّ جينيسيس المفلسة في 27 أكتوبر لاستخدام 62,086,586 سهماً من صندوق غراي سكيل بيتكوين تراست (GBTC). استُخدمت هذه الأسهم كضمان لتأمين القروض التي قدَّمها 232000 مستخدم من جيميناي إلى جينيسيس عبر برنامج كسب جيميناي (Gemini Earn Program)، في حين نَمَت قيمة الضمانات إلى 1.6 مليار دولار وفقاً لظروف السوق الحالية.

تجدر الإشارة إلى أنَّ هذه القصة آخذةٌ في التطور، وسنضيف المزيدَ من المعلومات بمجرَّد توافُرِها.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره