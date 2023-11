تشانغبينغ تشاو يقتبس ستار تريك في خطابه إلى موظفي بينانس: "أريد أن يستمر الجميع في العمل بشكل مثير للإعجاب"

تام شمس - الأربعاء 22 نوفمبر 2023 12:50 مساءً - تنحَّى الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، تشانغبنغ تشاو ’CZ‘، عن منصبه في 21 نوفمبر بعد أن أقرَّ بالذنب لعدم اتباع قوانين مكافحة غسل الأموال، ثم أصدر بياناً عبر منصة مراسلة للشركة.

Exclusive: Binance founder Zhao Changpeng CZ issued an internal letter saying "I will have to deal with some pain, but will survive", quoting Star Trek (2009) , "l need everyone to continue performing admirably". pic.twitter.com/m9w4hywIPm