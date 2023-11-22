تشانغبينغ تشاو يقتبس ستار تريك في خطابه إلى موظفي بينانس: "أريد أن يستمر الجميع في العمل بشكل مثير للإعجاب"

تام شمس - الأربعاء 22 نوفمبر 2023 12:50 مساءً - تنحَّى الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، تشانغبنغ تشاو ’CZ‘، عن منصبه في 21 نوفمبر بعد أن أقرَّ بالذنب لعدم اتباع قوانين مكافحة غسل الأموال، ثم أصدر بياناً عبر منصة مراسلة للشركة.

Exclusive: Binance founder Zhao Changpeng CZ issued an internal letter saying "I will have to deal with some pain, but will survive", quoting Star Trek (2009) , "l need everyone to continue performing admirably". pic.twitter.com/m9w4hywIPm — Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 22, 2023

خطابُ تشانغبينغ تشاو في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي في 22 نوفمبر، حيث أشاد تشاو في الخطاب بفريقه، قائلاً إنَّه "فخورٌ" بعملهم، "اليوم، وفي الماضي، وفي المستقبل". كما قال إنَّ "بينانس ستكون على ما يرام"، لكنه ألمحَ إلى إعادة الهيكلة.

اختتم تشاو خطابَه باقتباسٍ من سلسلة الخيال العلمي الشهيرة ’ستار تريك‘، حيث قال:

"أريد من الجميع أن يستمروا في العمل بشكل مثير للإعجاب."

كما طلب من موظَّفي بينانس (Binancians) الترحيبَ بالرئيس التنفيذي الجديد لشركة بينانس، ريتشارد تنغ، ومساعَدتَه في دوره، مشيراً إلى أنَّه سيظهر في الاجتماع القادم، حيث سيسلم الإدارةَ إلى تنغ.

كان تينغ سابقاً رئيساً للأسواق الإقليمية خارج الولايات المتحدة في بينانس. كما ورد سابقاً، علَّق تشاو بأنَّ تنغ "قائدٌ مؤهَّل تأهيلاً عالياً"، وأنَّه سيساعد الشركة خلال فترة النمو التالية.

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سيدفع تشاو الآن كفالةً قدرُها 175 مليون دولار ، كما أنَّه وافق على العودة إلى الولايات المتحدة قبل أسبوعين من الحكم عليه في 23 فبراير 2023، حيث قد يَسمح له هذا بالعودة إلى مكان إقامته في دبي.

بالإضافة إلى ذلك، أودعَ الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس مبلغ 15 مليون دولار في حساب ائتمانٍ منفصل، ووافق على مصادرة الأموال في حال أخفق في الالتزام بشروط كفالته.

والجدير بالذكر أنَّ الولايات المتحدة أبرمت صفقة مع بينانس من أجل تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار وصفقةَ التماسٍ مع تشاو اختتمت عدداً من التحقيقات المدنية والجنائية التي عرقلت البورصة خلال العام الماضي.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره