رحيل تشانغبينغ تشاو وصفقة بينانس يصفيان 175 مليون دولار من عمليات شراء العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 22 نوفمبر 2023 02:24 مساءً - مع تصدُّر بورصة العملات المشفرة بينانس ورحيلِ رئيسها التنفيذي تشانغبينغ تشاو عناوينَ الصُّحف في الساعات الأربع والعشرين الماضية، دخلت مساحة الأصول الرقمية في وضع مضطرب شهد تصفية السوق لنحو 175 مليون دولار للمتداولين الذين يراهنون على صفقات الشراء.

في 21 نوفمبر، شهدت التطورات في قضية بينانس وتشاو مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إعلانَ تشاو أنَّه سيعترف بالذنب لانتهاكه قوانين مكافحة غسل الأموال ويتنحَّى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة بينانس. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل أيضاً عن تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع بينانس، في حين عيَّنت البورصة رئيساً تنفيذياً جديداً.

الأحداث في بينانس — من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم — لها تداعيات على الأسواق. فوفقاً لمنصة بيانات مشتقات العملات المشفرة ’كوين كلاس‘ (CoinGlass)، جرت تصفية ما قيمته 175 مليون دولار من عمليات شراء العملات المشفرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حين أُلغي 51 مليون دولار من المراكز القصيرة.

إجمالي التصفية في أطر زمنية عدة. المصدر: CoinGlass

خلال الـ 24 ساعة الماضية، صفَّت السوق ما يزيد عن 226 مليون دولار من الأصول المشفرة. وفقاً لمنصة البيانات، جرت تصفية 92,742 متداولاً خلال الإطار الزمني. كما حدث أهمُّ طلب على زوج (BTC/USD) في بورصة العملات المشفرة ’باي بت‘ (Bybit)، حيث جرت تصفية نحو 2.35 مليون دولار.

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بصرف النظر عن عمليات التصفية، قد تكون الأخبار أثَّرت أيضاً على تدفُّق الأصول المشفَّرة في بورصة بينانس. فوفقاً لمجمِّع البيانات ’ديفاي لاما‘ (DefiLlama)، انخفضت تدفُّقات أصول بورصة بينانس بما يزيد عن مليار دولار في آخر 24 ساعة. إذ تُظهر تحرُّكات السوق أنَّ بعضَ المتداولين قد توقَّفوا عن إيداع أصولهم في البورصة في الوقت الحالي.

في 21 نوفمبر، بدأت عملة بينانس (BNB) في الارتفاع، متحدِّيةً معنويات السوق العامة في ذلك اليوم. ومع ذلك، لم يدم الارتفاع طويلاً مع ظهور أخبار تسوية وزارة العدل. علماً بأنَّ عملة (BNB) تجاوزت أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 271.9 دولاراً قبل أن تنخفض مرَّة أخرى إلى 237 دولاراً في وقت كتابة هذا التقرير.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة لبيان غره