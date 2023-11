غراي سكيل تلتقي هيئة الأوراق المالية والبورصات لمناقشة تفاصيل صندوق التداول الفوري للبيتكوين

تام شمس - الأربعاء 22 نوفمبر 2023 02:24 مساءً - اجتمع المديرون التنفيذيون والمحامون في ’غراي سكيل‘ (Grayscale) مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمناقشة تفاصيل صندوق البيتكوين (BTC) لمدير الأصول المشفرة، حيث تهدف الشركة إلى تحويله إلى صندوق متداول في البورصة للتداول الفوري (Spot ETF).

وقد كشفت مذكرةٌ صادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات في 20 نوفمبر أنَّ الرئيس التنفيذي لشركة غراي سكيل، مايكل سونينشين، والرئيس القانوني، كريغ سالم، ورئيس الصناديق المتداولة في البورصة، ديف لافال، وأربعة مديرين تنفيذيين آخرين، إلى جانب خمسة ممثلين عن شركة ’ديفيس بولك‘ (Davis Polk) للمحاماة، التقوا بقسم التداول والأسواق في هيئة الأوراق المالية والبورصات.

كما جاء في المذكرة أنَّ المناقشات "ترتبط بتغيير القاعدة المقترَح من بورصة (NYSE Arca) لإدراج وتداول أسهم صندوق غراي سكيل للبيتكوين بموجب القاعدة 8.201-E من البورصة."

ذكرت غراي سكيل أيضاً أنَّها أبرمت اتفاقية وكالة نقل وخدمة مع ’بي إن واي ميلون‘ (BNY Mellon)، وفقاً لملف شاركه محلل صناديق الاستثمارات المتداولة في البورصة في بلومبيرغ، جيمس سيفارت.

إذ إنَّ البنك سيعمل وكيلاً لصندوق غراي سكيل للبيتكوين (GBTC)، ما يسهِّل إصدارَ الأسهم واستردادها والحفاظ على حسابات المساهمين.

Grayscale had meetings with the SEC’s division of trading and markets yesterday (the division in charge of approving or denying 19b-4’s). Have also heard rumblings of other potential spot #bitcoin ETF issuers meeting with SEC in the last ~week or so. https://t.co/WHs5zxLqVD