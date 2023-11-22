غراي سكيل تلتقي هيئة الأوراق المالية والبورصات لمناقشة تفاصيل صندوق التداول الفوري للبيتكوين

تام شمس - الأربعاء 22 نوفمبر 2023 02:24 مساءً - اجتمع المديرون التنفيذيون والمحامون في ’غراي سكيل‘ (Grayscale) مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمناقشة تفاصيل صندوق البيتكوين (BTC) لمدير الأصول المشفرة، حيث تهدف الشركة إلى تحويله إلى صندوق متداول في البورصة للتداول الفوري (Spot ETF).

وقد كشفت مذكرةٌ صادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات في 20 نوفمبر أنَّ الرئيس التنفيذي لشركة غراي سكيل، مايكل سونينشين، والرئيس القانوني، كريغ سالم، ورئيس الصناديق المتداولة في البورصة، ديف لافال، وأربعة مديرين تنفيذيين آخرين، إلى جانب خمسة ممثلين عن شركة ’ديفيس بولك‘ (Davis Polk) للمحاماة، التقوا بقسم التداول والأسواق في هيئة الأوراق المالية والبورصات.

كما جاء في المذكرة أنَّ المناقشات "ترتبط بتغيير القاعدة المقترَح من بورصة (NYSE Arca) لإدراج وتداول أسهم صندوق غراي سكيل للبيتكوين بموجب القاعدة 8.201-E من البورصة."

ذكرت غراي سكيل أيضاً أنَّها أبرمت اتفاقية وكالة نقل وخدمة مع ’بي إن واي ميلون‘ (BNY Mellon)، وفقاً لملف شاركه محلل صناديق الاستثمارات المتداولة في البورصة في بلومبيرغ، جيمس سيفارت.

إذ إنَّ البنك سيعمل وكيلاً لصندوق غراي سكيل للبيتكوين (GBTC)، ما يسهِّل إصدارَ الأسهم واستردادها والحفاظ على حسابات المساهمين.

في

Grayscale had meetings with the SEC’s division of trading and markets yesterday (the division in charge of approving or denying 19b-4’s). Have also heard rumblings of other potential spot #bitcoin ETF issuers meeting with SEC in the last ~week or so. https://t.co/WHs5zxLqVD — James Seyffart (@JSeyff) November 21, 2023

بتاريخ 21 نوفمبر على منصة ’X‘ (تويتر)، أشار سيفارت إلى أنَّ قسم التداول والأسواق مسؤولٌ عن الموافقة على نموذج (19b-4s) أو رفضه — وهو نموذج يُستخدم لإبلاغ هيئة الأوراق المالية والبورصات بتغيير القاعدة المقترح من قبل منظمة ذاتية التنظيم.

كما أضاف سيفارت أنَّ اتفاقية غراي سكيل مع بي واي إن ميلون "من المحتمل أن تكون مطلوبة دائماً في مرحلة ما" وليست مؤشراً على أنَّ صندوق (GBTC) سيجري تحويله قريباً.

وفي منشورٍ بتاريخ 22 نوفمبر، أفاد رئيس سوق صناديق الاستثمارات المتداولة، نيت جيراسي، بأنَّ "الجانب الأكثر جوهرية في اجتماع هيئة الأوراق المالية والبورصات مع غراي سكيل أمس يتمثَّل في أنَّ ’تحويل‘ صندوق (GBTC) يُشار إليه على أنَّه ’إدراج‘."

كما أضاف أنَّ "هذا لا يشير إلى أيِّ مشكلات في التحويل إلى صناديق الاستثمار المتداولة".

إلى جانب ذلك، أشار جيراسي إلى أنَّ غراي سكيل لديها فرصة حقيقية للهيمنة على فئة صناديق الاستثمار المتداولة هذه إذا كان بإمكانها "إدراج صدوق (GBTC) في بورصة (NYSE Arca) في اليوم نفسه الذي تطلق فيه جهات الإصدار الأخرى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للتداول الفوري للبيتكوين"، ويبذلون جهداً متضافراً للتنافس على الرسوم.

كما قال جيراسي إنَّ غراي سكيل ستدخل الأسواق في اليوم الأول بأصول تحت الإدارة بقيمة 20 مليار دولار، ما يساويها مع ’بلاك روك‘ (BlackRock) في هذا المزيج.

مقالات ذات صلة: المحكمة الأمريكية تُصدر تفويضاً لحكم "Grayscale" مما يُمهد الطريق للهيئة التنظيمية لمراجعة صندوق التداول الفوري للبيتكوين

ومن جانبها، قدَّمت غراي سكيل بيانَ تسجيلِ نموذج (S-3) مع هيئة الأوراق المالية والبورصات في 19 أكتوبر، والذي أظهر عزمَها على إدراج أسهم صندوق (GBTC) في البورصة تحت رمز المؤشر (GBTC).

وفي أكتوبر، أصدرت محكمةُ استئناف أمريكية أمراً لهيئة الأوراق المالية والبورصات لمراجعة قرارها برفض عرض غراي سكيل لتحويل صندوق (GBTC) إلى صندوق استثمارات متداول في البورصة للتداول الفوري (Spot ETF).

علماً بأنَّ الشركة من بين مديري الأصول الرئيسين الآخرين، بما فيهم ’بلاك روك‘ (BlackRock) و’فيديليتي‘ (Fidelity)، الذين يسعون للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على صناديق الاستثمارات المتداولة في البورصة للتداول الفوري للبيتكوين.

فيما أكَّد سيفارت أنَّ "الأمور مستمرةٌ نحو الأمام" وأنَّ احتمالات الموافقة — احتمالٌ بنسبة 90٪ أن تتم الموافقة على صندوق الاستثمارات المتداول في 10 يناير 2024 أو قبل ذلك — ظلَّت كما هي.

مقالات ذات صلة: غراي سكيل تتخلى رسمياً عن حقوق توكنات إيثيريوم لإثبات العمل EPoW

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره