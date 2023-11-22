طرح عام أولي ناجح لشركة “Phoenix Group” في الإمارات العربية يعزز قطاع تعدين البيتكوين

أكملت مجموعة “Phoenix”، الشركة الرائدة في مجال تعدين العملات المشفرة مؤخرا طرحها العام الأولي (IPO) في الإمارات العربية المتحدة، محققة بذلك إنجاز مهم في القطاع المالي بالمنطقة.

الطرح، الذي اختتم بنجاح في 18 نوفمبر، لاقى استحسان كبير، حيث تجاوزت الاكتتابات المقدمة من قبل المستثمرين التحزئة 180 ضعف العرض المتوفر.

تأتي هذه الأخبار بعد تقارير نشرتها بلومبرغ في يوليو عن محادثات الاكتتاب الأولي للشركة.

الإمارات العربية المتحدة كمركز رئيسي للعملات المشفرة:

إنجاز الاكتتاب العام الأولي لمجموعة “Phoenix” يعد نقطة تحول في قطاع العملات المشفرة المتنامي في الإمارات العربية المتحدة، والتي تعتبر رائدة في تبني ودعم التقنيات الجديدة مثل البلوكشين والعملات الرقمية.

في أغسطس، أعلنت مدينة البيانات الخضراء في عمان و”Phoenix Group” في أبوظبي عن تعاون لإنشاء مزرعة تعدين العملات المشفرة بقدرة 150 ميجاوات، من المتوقع أن تبدأ تشغيلها في الربع الثاني من 2024.

يهدف المشروع، الذي تبلغ تكلفته 300 مليون دولار، إلى توفير حل تعدين مستدام يعتمد على مركز بيانات مجهز بمظلات شمسية ويستخدم فنيين محليين.

في نوفمبر، دخلت Phoenix Group في شراكة مع منصة تداول العملات المشفرة M2 لتقديم عوائد استثمارية على البيتكوين والايثيريوم، مدعومة بعملية تعدين البيتكوين تبلغ قدرتها 725 ميجاوات، مما يؤكد على التزام الشركة بتوسيع نطاق وتعزيز قطاع التعدين في المنطقة.

اقرأ أيضا:

الإعلان عن إغلاق منصة “Bittrex Global”: نهاية فصل آخر في عالم العملات المشفرة

من هو “ريتشارد تنغ” الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بينانس؟