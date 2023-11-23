عودة الرئيس التنفيذي المُقال إلى منصبه في شركة OpenAI والعملة الرقمية WLD تتأثر بشكل ايجابي

عاد “سام ألتمان”، الرئيس التنفيذي السابق لشركة OpenAI إلى منصبه بعد مغادرة لمدة قصيرة، وتأتي العودة كاستجابة لرد فعل عنيف واسع النطاق على إقالته غير المتوقعة.

OpenAI، الشركة الأمريكية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي يقع مقرها في ديلاوير، أعلنت عن تعيين “ألتمان” مرة أخرى كرئيس تنفيذي بالإضافة إلى تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة.

“ألتمان”، الذي لعب دور محوري في تطوير ChatGPT وأسهم في تسريع تقدم الذكاء الاصطناعي، أثار إعادته ردود فعل إيجابية واسعة النطاق.

حيث أن خروجه المفاجئ أدى إلى تهديدات بالاستقالة الجماعية من قبل موظفي OpenAI، مما أجبر مجلس الإدارة على إعادة النظر في القرار.

تشير التقارير إلى أن ألتمان، بالتعاون مع “جريج بروكمان” وآخرين، كانوا في طريقهم للانضمام إلى مايكروسوفت، المستثمر الرئيسي في OpenAI، قبل أن يتم استدعاؤهم مجددا.

تدخل كبار المستثمرين، بقيادة “ساتيا ناديلا”، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، أدى إلى عودة “ألتمان” وتغيير في مجلس الإدارة.

في 22 نوفمبر، أعلنت OpenAI عن توصلها إلى اتفاق من حيث المبدأ يقضي بعودة “ألتمان” كرئيس تنفيذي وتشكيل مجلس إدارة جديد يضم شخصيات بارزة مثل “بريت تايلور”، “لاري سمرز”، و”آدم دانجيلو”.

عودة “ألتمان” كان لها تأثير إيجابي على سوق العملات الرقمية أيضا.

حيث شهد مشروع Worldcoin، الذي يستخدم العملة الرقمية WLD، ارتفاع كبير في قيمته بنسبة 16٪، حيث بلغ سعر العملة الرقمية WLD ما قيمته 2.57 دولار.

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