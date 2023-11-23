تحول أكثر من 80% من عرض البيتكوين (BTC) إلى الربح: التفاصيل هنا

أظهرت بيانات من منصة “Glassnode” أن أكثر من 80% من البيتكوين المتداول حاليا عاد إلى الربح، مع وصول هذه النسبة إلى أعلى مستوياتها منذ عامين.

هذه الأرباح غير المحققة تمثل عودة ملحوظة منذ الانخفاض الكبير في السوق الذي حدث في نوفمبر 2021.

تقرير “Week on Chain” الأخير من “Glassnode” يلقي الضوء على النسبة المئوية للبيتكوين المحتفظ به في وضع الربح، والذي بلغ 83.6٪، أو ما يعادل 16.36 مليون بيتكوين.

هذه النسبة تفوق بكثير المتوسط ​​التاريخي البالغ 74٪.

شهدت الفترة الأخيرة زيادة في تراكم وتجميع البيتكوين، مع تسجيل العملة ارتفاعا لأعلى مستوى في العام عند 37900 دولار في 16 نوفمبر، قبل أن تشهد تراجع بنسبة 4٪.

تُظهر البيانات أنماط لتراكم أكبر خلال هذا العام، مع مكاسب كبيرة في أواخر يناير ومارس.

تشير “Glassnode” إلى أن الارتفاع الأخير في الأسعار تسبب في تراكم قوي، مما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في البيتكوين.

تمر الأسواق حاليا بمرحلة توازن، والتي غالبا ما تكون مقدمة لسوق صاعد.

وعلى الرغم من أخبار استقالة الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس والغرامة الكبيرة المفروضة من وزارة العدل الأمريكية، لم يتأثر السوق بشكل كبير، حيث انخفضت القيمة السوقية بنسبة 3% فقط.

ومع ذلك، بدأ الانتعاش بالفعل خلال جلسة التداول الآسيوية، مع عودة الحد الأقصى الإجمالي إلى 1.43 تريليون دولار.

لكن هذه الأخبار الأخيرة حول بينانس، تسببت في انخفاض سعر العملة الرقمية BNB بنسبة 20% في نقطة ما، بينما ظل البيتكوين والايثيريوم ضمن نطاق التداول اليومي المعتاد.

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