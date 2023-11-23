شركة “Grayscale” تجتمع مع هيئة SEC لمناقشة تفاصيل صندوق البيتكوين المتداول في البورصة (ETF)

تتقدم الشركة الرائدة في إدارة أصول العملات المشفرة “Grayscale Investments”، بخطوات حاسمة نحو تحويل صندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) إلى صندوق تداول مباشر للبيتكوين (ETF).

مؤخرا، عقدت الشركة اجتماع استراتيجي مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لبحث التفاصيل المتعلقة بإدراج المنتج.

وفقا لمذكرة صادرة عن SEC، ناقشت “Grayscale Investments” مع المسؤولين في قسم التجارة والأسواق قضايا تتعلق بإدراج وتداول أسهم “Grayscale Bitcoin Trust” بموجب قواعد “NYSE Arca”.

هذا الاجتماع يأتي في أعقاب تقديم الشركة لبيان تسجيل جديد إلى هيئة SEC، في محاولة لتحويل منتجها الحالي إلى ETF، وهو تطور تلاه إصدار تفويض من محكمة دائرة العاصمة يأمر الهيئة التنظيمية بإعادة النظر في طلب “Grayscale”.

في خطوة استراتيجية أخرى، أبرمت “Grayscale” شراكة مع بنك نيويورك ميلون (BNY Mellon) ليكون وكيل التحويل لأسهم “Grayscale Bitcoin Trust”، مما يضع البنك في موقع مسؤول عن إصدار الأسهم واستردادها وإدارة حسابات المساهمين.

لمح “جيمس سيفارت”، محلل الصناديق المتداولة في بلومبرغ في 21 نوفمبر إلى دور قسم التجارة والأسواق في هيئة SEC بشأن الموافقة أو الرفض على التغييرات المقترحة في القوانين، مشيرا إلى أن الشراكة مع “BNY Mellon” تمثل خطوة حيوية وليست مؤشرا على تحويل GBTC الوشيك.

تخطط “Grayscale” لإدراج أسهم GBTC في NYSE Arca تحت نفس الرمز، عقب الموافقة على نموذج S-3 وتقديم 19b-4 منفصل من NYSE Arca، كما ورد في ملف S-3 المقدم في 19 أكتوبر.

أشار “سيفارت” أيضا إلى احتمال عقد اجتماعات بين الشركات المتقدمة بطلب الموافقة على ETF البيتكوين الأخرى وهيئة SEC في الأسابيع الأخيرة، مما يعكس ويوضح الاهتمام المتزايد بهذه الصناديق المرتبطة بالعملات الرقمية المشفرة.

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