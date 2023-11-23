تأكيد “جاستن صن” مؤسس شبكة “ترون” عن وقوع استغلال أمني في جسر البلوكشين بين HTX وHECO

وفقا لتحليل PeckShield، تم نقل أصول رقمية تزيد قيمتها عن 86.6 مليون دولار من جسر HECO إلى عناوين مشبوهة.

تشير الدلائل إلى أن الجسر تعرض للاختراق، وهو ما تؤكده المعاملات المشبوهة، ما يوحي باحتمالية اختراق المشغل نفسه.

هذا الاختراق يُعد الثاني مؤخرا في المشاريع المرتبطة بـ “جاستن صن”.

في رد فعل فوري على الحادث، قررت الشركة تعليق عمليات الإيداع والسحب مؤقتا، بينما أعلن “صن” أن الخدمات ستستأنف بعد انتهاء التحقيق.

أكد أيضا أن الأموال الموجودة في منصة التداول HTX آمنة وأن الشركة ستتحمل مسؤولية تعويض المستخدمين عن الخسائر من خلال محفظتها الساخنة.

تم اكتشاف التحويلات المشبوهة لأول مرة بواسطة PeckShield، التي رصدت نقل 10,145 ايثيريوم (19 مليون دولار تقريبا) من الجسر، تلتها معاملات أخرى تشمل أصول رقمية متنوعة مثل USDC وChainlink وShiba Inu.

تأسس مشروع HECO، وهو مشروع تابع لشركة “صن”، في 21 ديسمبر 2020 ويعمل المشروع على شبكة ذات أداء عال ورسوم غاز منخفضة، يقدم HECO أيضا تجربة استخدام محسنة عبر الشبكة.

في أكتوبر 2022، قام “صن” بدمج النظام البيئي لـ ترون وBitTorrent مع HECO، مما يعزز ربط شبكات البلوكشين بشكل متعدد.

من جانب آخر، تعرضت منصة Poloniex، وهي منصة استحوذ عليها صن في عام 2018، لاختراق في 10 نوفمبر بقيمة 125 مليون دولار، مما يثير الشكوك حول اختراق المفاتيح الخاصة.

وقد أعلنت Poloniex مؤخرا عن تقدم كبير في عملية استعادة الأموال والتعاون مع شركة تدقيق أمنية رائدة في الصناعة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

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