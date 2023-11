تقرير: بورصة 'HTX' تخسر 13.6 مليون دولار بعد اختراق محافظها الساخنة

تام شمس - الخميس 23 نوفمبر 2023 09:46 صباحاً - في الثاني والعشرين من نوفمبر، عانت بورصة HTX، التي كانت تُعرف سابقاً بـ Huobi Global، من خسارةٍ تُقدر بنحو 13.6 مليون دولار، حيث كانت البورصة أحد الأطراف المُستهدفة في عملية الاختراق الكبيرة التي ركّزت على جسر شبكة HECO، والتي تسببت بخسارة مبلغٍ إجماليٍّ قدرهُ 86.6 مليون دولار.

🚨UPDATE🚨Currently, we have identified three hot wallets belonging to @HTX_Global that have been impacted by today's incident.



Furthermore, the hot wallet at https://t.co/baitUaGa4i is affected, containing 4.25M $KOK and 2.19M $ARIX.



The total estimated loss is $13.6M.… https://t.co/68psfCztqs pic.twitter.com/jOYlQ4Kg0N