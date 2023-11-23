تقرير: بورصة 'HTX' تخسر 13.6 مليون دولار بعد اختراق محافظها الساخنة

تام شمس - الخميس 23 نوفمبر 2023 09:46 صباحاً - في الثاني والعشرين من نوفمبر، عانت بورصة HTX، التي كانت تُعرف سابقاً بـ Huobi Global، من خسارةٍ تُقدر بنحو 13.6 مليون دولار، حيث كانت البورصة أحد الأطراف المُستهدفة في عملية الاختراق الكبيرة التي ركّزت على جسر شبكة HECO، والتي تسببت بخسارة مبلغٍ إجماليٍّ قدرهُ 86.6 مليون دولار.
وفقًا لتقرير صادر عن شركة أمن البلوك تشين "سايفيرز" (Cyvers)، فإن الخسائر
من ثلاث محافظ ساخنة تم اختراقها وسرقة ما بداخلها من أصول وتحويلها إلى إيثريوم وتوزيعها على محافظ إيثريوم مُختلفة.
🚨UPDATE🚨Currently, we have identified three hot wallets belonging to @HTX_Global that have been impacted by today's incident.— 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) November 22, 2023
Furthermore, the hot wallet at https://t.co/baitUaGa4i is affected, containing 4.25M $KOK and 2.19M $ARIX.
The total estimated loss is $13.6M.… https://t.co/68psfCztqs pic.twitter.com/jOYlQ4Kg0N
ومن بين العملات والرموز الأخرى المسؤوقة، قالت "سايفيرز" إنه تم استنزاف 1240 عملة إيثريوم و7.3 مليون دولار أمريكي رقمي (USDT) وما قيمته 1.78 مليون من عملة (USDC) و62200 من عملة (LINK) خلال الهجوم.
وتعليقاً على الهجوم، صرّح جاستن صن، المالك الفعلي لـ HTX ومؤسس TRON وBitTorrent — كلاهما كيانان مرتبطان — بعد فترةٍ وجيزة من الاختراق، "سوف تُعوّض HTX بالكامل عن خسائر المحفظة الساخنة. في الوقت الحالي، تم تعليق عمليات الإيداع والسحب مؤقتاً. ويمكن للمجتمع أن يطمئن أن جميع الأموال في HTX آمنة."
في وقتٍ سابق من اليوم، تم استنزاف مبلغ 86.6 مليون دولار من جسر شبكة HECO، الذي تم إنشاؤه من خلال دمج النظام البيئي لـ "TRON" و"BitTorrent" في عام 2020، بسبب تعرض إحد مشغلي شبكات البلوكتشين إلى الاختراق.
وفي سياقٍ مُشابه، في سبتمبر من هذا العام، تم اختراق محفظة ساخنة أخرى في "HTX" وسرقة 8 ملايين دولار منها. في ذلك الوقت، ادعى صن أيضاً أن "جميع أصول المستخدمين في أمان وأن المنصة تعمل بشكلٍ طبيعيٍّ تماماً".
وقد حدث هذا الاختراق بعد أقلّ من شهرٍ واحد من إعادة تسمية بورصة "Huobi Global" لتصبح HTX أثناء انعقاد مؤتمر "Token2049" في سنغافورة.
تُظهر البيانات المأخوذة من "نانسن" أن المحافظ التي تم تحديدها على أنها تنتمي إلى "إتش تي إكس" تمتلكُ أصولًا مشتركة تعود للأفراد والشركات بقيمة 2.08 مليار دولار. وخلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ حجم التداول الفوري للبورصة 1.3 مليار دولار.
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