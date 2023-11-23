محكمة الاستئناف ترفض طلب سام بانكمان فريد للإفراج عنه

تام شمس - الخميس 23 نوفمبر 2023 11:16 صباحاً - سيبقى مؤسس ’إف تي إكس‘ (FTX) المُدان بتهمٍ ترتبط بالاحتيال وغسل الأموال، سام بانكمان فريد، في السجن بعد إخفاقه في إقناع محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة بأنَّه يجب إطلاق سراحه، في حين يستأنف فريقُه القانوني إدانتَه.

في تفويضٍ صدر في 21 نوفمبر، أفادت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية بأنَّ محاولات بانكمان فريد السابقة للتلاعب بشاهدين في أثناء الإفراج قبل المحاكمة كانت سبباً رئيساً لرفض طلبه.

كما قالت المحكمة: "لقد راجعنا الحُجج الإضافية للمدَّعى عليه - المستأنف، ووجدناها غير مقنعة".

محكمة استئناف أمريكية رفضت طلب بانكمان فريد للإفراج عنه. المصدر: CourtListener.

اتَّهم المدَّعون الحكوميون بانكمان فريد بتسريب مذكرات كارولين إليسون إلى صحيفة نيويورك تايمز في يوليو، ما تسبَّب في إلغاء كفالته من قبل محكمة مقاطعة نيويورك.

فيما جادل بانكمان فريد بأنَّ محكمة نيويورك أخفقت في إدراك أنَّه كان يشارك في نشاطٍ يُعدُّ حريَّةً للتعبير محميةً بموجب التعديل الأول.

ومع ذلك، قالت محكمة الاستئناف إنَّ محكمة مقاطعة نيويورك حكمت بشكل صحيح، وأنَّ التلاعب بالشهود "يقع خارج منطقة الحماية الدستورية".

ومن جهة أخرى، جادل فريق بانكمان فريد القانوني بأنَّ محكمة المقاطعة أخفقت في النظر في بديلٍ أقل تقييداً للاحتجاز.

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ولكن رُفضت هذه الحجة، حيث ذكرت المحكمة أنَّ محكمة المقاطعة "نظرت بدقة" في جميع العوامل ذات الصلة، بما فيها بانكمان فريد في أثناء الإفراج عنه قبل المحاكمة.

أُدين بانكمان فريد بسبع تهم ترتبط بالاحتيال وغسل الأموال في 2 نوفمبر.

لذا فإنَّ الرئيس التنفيذي السابق لشركة (FTX) سيبقى خلف القضبان، منتظراً الحكم عليه في 28 مارس من العام المقبل.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره