بلاك روك تلتقي مسؤولي هيئة الأوراق المالية والبورصات لمناقشة صندوق التداول الفوري للبيتكوين

تام شمس - الخميس 23 نوفمبر 2023 11:16 صباحاً - اجتمع ممثِّلونَ من ’بلاك روك‘ (BlackRock) و’ناسداك‘ (Nasdaq) مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لمناقشة القاعدة المقترحة التي تسمح بإدراج صندوق الاستثمار المتداول في البورصة للتداول الفوري للبيتكوين (BTC).

وفقاً لمذكرة هيئة الأوراق المالية والبورصات في 20 نوفمبر، قدَّمت (BlackRock) عرضاً تقديمياً يوضح بالتفصيل كيف يمكن للشركة استخدام نموذج استردادٍ عينيٍّ أو نقديٍّ لصندوق البيتكوين (iShares Bitcoin Trust). ولكن من غير الواضح كيف استجاب مسؤولو هيئة الأوراق المالية والبورصات للنموذجين المقترحين أو ما إذا كانوا يعتزمون الموافقة على صندوق التداول الفوري للبيتكوين بعد العديد من التأخيرات والرفض.

فيما أشارت تقارير عدة إلى أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تقترب من اتخاذ قرار بشأن صناديق التداول الفوري للبيتكوين للإدراج في الأسواق الأمريكية. في حال حصل الصندوق على الموافقة، فسيكون أحد أهمِّ الاتجاهات الإيجابية نحو الاعتماد السائد للعملات. في سياقٍ مماثل، التقى مسؤولو هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضاً بممثلي ’غراي سكيل‘ (Grayscale) في 20 نوفمبر في محاولة للشركة لإدراج صندوق الاستثمارات المتداول للبيتكوين.

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تعدُّ (BlackRock) من بين العديد من الشركات التي قدمت طلبات للموافقة على صناديق الاستمارات المتداولة في البورصة للتداول الفوري للعملات المشفرة وتنتظر الردَّ عليها، بما فيها ’فيديليتي‘ (Fidelity) و’ويزدوم تري‘ (WisdomTree) و’إنفيسكو غالاكسي‘ (Invesco Galaxy) و’فالكيري‘ (Valkyrie) و’فان إيك‘ (VanEck) و’بيتوايز‘ (Bitwise). إذ تقدَّمت شركة إدارة الأصول للمرة الأولى بطلبٍ للموافقة على إدراج صندوق الاستثمار المتداول في البورصة للتداول الفوري للبيتوكين في يونيو في بورصة ناسداك.

وقد ظهر في أكتوبر مقطع فيديو لرئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري غينسلر، من عام 2019، انتقد فيه نهجَ الهيئة "غير المتسق" تجاه منتجات التداول الفوري للبيتكوين. ولكن من غير الواضح ما إذا كان رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات سيقف وراء جهود أدوات الاستثمار المرتبطة بالعملات المشفرة، علماً بأنَّ الهيئة وافقت سابقاً على صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعقود الآجلة للبيتكوين والإيثيريوم (ETH).

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره