إنفيديا تسجل إيرادات قياسية في الربع الثالث وتعد الذكاء الاصطناعي التوليدي محركاً أساساً

تام شمس - الخميس 23 نوفمبر 2023 12:46 مساءً - أعلنت شركة ’إنفيديا‘ (Nvidia) عن إيرادات الربع الثالث لعام 2023 بقيمةِ 18.12 مليار دولار، ما يعدُّ رقماً قياسياً للشركة، بالتزامن مع وصول القيمة السوقية للشركة الآن إلى 1.22 تريليون دولار.

تتبع الأرباح الأفضلُ من المتوقَّع اتجاهَ نموٍّ لمدَّة 12 شهراً، شهدت خلالَها الشركةُ زيادةً في الأرباح بنسبة 34٪ خلال الربع الأخير و206٪ خلال الربع الثالث من عام 2022.

في حين تجاوزت الشركة التقديرات، من المرجَّح أنَّ الربع القويَّ لم يفاجئ المستثمرين أو المساهمين، حيث ارتفع سهمُ الشركة أخيراً إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 499.60 دولاراً للسهم الواحد.

ومن جانبه، يُرجعُ المؤسِّسُ والرئيسُ التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، الفضلَ في النموِّ إلى مبيعاتِ أجهزة الذكاء الاصطناعي (AI):

"يُظهر نموُّنا القويُّ انتقالَ منصَّة الصناعة الواسعة من الحوسبة العامة إلى الحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي التوليدي لشركة NVIDIA."

كما تابع، مشيراً إلى أنَّ الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وشركات الإنترنت الاستهلاكية ومقدِّمي الخدمات السحابية كانت "المحرِّكَ الأول"، مضيفاً أنَّ "الموجات التالية بدأت في البناء".

يأتي الربع القياسيُّ في وقتٍ انتقاليٍّ للشركة — التي يقع مقرُّها الرئيسُ في سانتا كلارا، كاليفورنيا — وسوق الرقاقات العالمية أيضاً.

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والجدير بالذكر أنَّ الولايات المتحدة أصدرت أخيراً حظراً جزئياً على صادرات الرقاقت إلى العديد من البلدان، بما فيها الصين. مع العلم بأنَّه مدى الأرباع العديدة الماضية، جاء نحو 20٪ إلى 25٪ من إيرادات مركز بيانات الشركة من السوق الصينية.

تشير أحدثُ إيرادات مركز البيانات التي كشفت عنها (Nvidia)، والبالغة 14.51 مليار دولار، إلى أنَّ نحو 3.6 مليار دولار من أرباح الربع الثالث قد تُعزى إلى المبيعات في الصين.

خلال جلسة لمناقشة أرباح الربع الثالث، أخبرت المديرة المالية للشركة، كوليت كريس، المساهمين أنَّ حظر التصدير سيؤدي إلى "انخفاض كبير" في أعمالها في الصين في الربع الرابع. ومع ذلك، أضافت كريس أنَّ الشركة تعتقد أنَّ هذه الخسائر "سيعوضها نموٌّ قويٌّ في مناطقَ أخرى".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره