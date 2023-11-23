الاضطرابات التي طالت شركة 'OpenAI' مؤخراً قد تصل إلى أروقة المحاكم

تام شمس - الخميس 23 نوفمبر 2023 12:46 مساءً - في تطورٌ مفاجئٍ في الأحداث التي طالت مؤخراً شركة OpenAI، الشركة المُطورة لروبوت المحادثة الشهير ChatGPT، يُقال إن مجموعةً من المستثمرين تُفكر في اتخاذ إجراءاتٍ قانونيةٍ ضد مجلس الإدارة. وجاء هذا التطور في أعقاب إقالة الرئيس التنفيذي "سام ألتمان" بشكلٍ مفاجئ، وهو ما أثار الدهشة والمخاوف من احتمال حدوث هجرةٍ جماعيةٍ للموظفين.

نقلاً عن رويترز، ووفقاً لمصادرٍ مطّلعة على الوضع، يتناقش المستثمرون، الذين استثمروا أموالاً طائلة في OpenAI، حالياً مع خبراء قانونيين لتقييم خياراتهم. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هؤلاء المستثمرون سيقاضون OpenAI أم لا.

شكّل هذا الاضطراب المُفاجئ في الشركة صدمةً لدى لكثيرين في الصناعة، خاصةً وأن "OpenAI" تعتبر من عمالقة مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي ينمو بسرعة.

كما أدّت الأحداث الأخيرة إلى ترك المستثمرين في حالةٍ من القلق بشأن مصير استثماراتهم التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، حيث تمتلك شركة مايكروسوفت نسبة 49% من الشركة الربحية التابعة لـ OpenAI، وفقاً لمصادر مطّلعة على الأمر. ويتم تقسيم الأسهم المتبقية بين مستثمرين وموظفين آخرين بنسبة (49%)، بينما يبقى (2%) للشركة الأم غير الربحية لـ OpenAI.

ويزيد الوضع الهيكلي الفريد لـشركة OpenAI، التي بدأت كمنظمة غير ربحية وأضافت لاحقاً شركة تابعة ربحية في عام 2019، من تعقيد الأمور. فقد كان الهدف من هذا الترتيب هو الحفاظ على مهمة وحوكمة الشركة مع تمكين جمع رأس المال. ونتيجةً لذلك، يمتلك موظفو OpenAI تأثيراً أكبر على مجلس الإدارة، متجاوزين رأس المال الاستثماري الذي دعم الشركة مالياً.

كما يشير الخبراء القانونيون، بما في ذلك بول ويتزل من جامعة نبراسكا، إلى أن التزامات مجلس الإدارة غير الربحي القانونية، على الرغم من صرامتها، توفر مرونة كبيرة في قرارات القيادة. وتتضاعف هذه المرونة في حالة OpenAI، حيث يُستخدم شركة ذات مسؤولية محدودة للعمليات، مما قد يحمي مديري الشركة غير الربحية من رد فعل المستثمرينـ أي أنه حتى لو تقدم المستثمرون بدعوى قضائية، يبدو أن فرص نجاحهم ضئيلة.

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في السابع عشر من نوفمبر هذا العام، أعلنت شركة OpenAI عن إقالة المؤسس "سام ألتمان" من منصبه كرئيسٍ تنفيذي، وترقية الرئيسة التنفيذية لقسم التكنولوجيا، ميرا موراتي، لتكون رئيسة تنفيذية مؤقتة.

ووفقاً لما نشرته الشركة، أُقيل "ألتمان" من منصبه بعد اعتقاد المجلس بأن ألتمان "لم يكن صريحاً باستمرار في اتصالاته مع المجلس، مما أعاق قدرته على ممارسة مسؤولياته".

ومنذ ذلك الحين، عانت المشاريع والكيانات المرتبطة بـ "ألتمان" و"OpenAI" من الاضطرابات، حيث شهد التوكن المُميز الخاص بمشروع الهوية العالمية، الذي أطلقه سام ألتمان، اضطراباً كبيراً خلال الأيام الماضية، وقد وصل التوكن إلى أعلى مستوىً له على الإطلاق عند 2.48$ قبل أن يبدأ بالهبوط المتسارع ويصل إلى 1.84$ بعد انتشار الاخبار.