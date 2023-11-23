محكمة الدائرة الخامسة الأمريكية تعتزم تنظيم استخدام المحامين للذكاء الاصطناعي

تام شمس - الخميس 23 نوفمبر 2023 12:46 مساءً - تنظر محكمةُ استئنافٍ فيدرالية في نيو أورليانز في اقتراحٍ من شأنه أن يكلِّفَ المحامينَ بتأكيد ما إذا كانوا قد استخدموا برامج الذكاء الاصطناعي لصياغة المذكرات، ما يؤكد إمَّا مراجعةً بشريةً مستقلة لدقة النص الناتج عن الذكاء الاصطناعي أو عدمَ الاعتمادِ على الذكاء الاصطناعي في مذكرات المحكمة.

في إشعار ٍصدر في 21 نوفمبر، كشفت محكمة استئناف الدائرة الخامسة في الولايات المتحدة عمَّا يبدو أنَّه القاعدة الافتتاحية المقترَحة بين محاكم الاستئناف الفيدرالية الـ 13 في البلاد، مع التركيز على تنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما فيها (ChatGPT) من (OpenAI)، من قِبل المحامين الذين يمثلون موكليهم أمام المحكمة.

لقطة شاشة لقاعدة الدائرة الخامسة. المصدر: محكمة استئناف الدائرة الخامسة

ستنطبق اللائحة المقترحة على المحامين والخصوم دون تمثيل قانوني أمام المحكمة، ما يلزمهم بتأكيد أنَّه في حال استخدام برنامجِ ذكاءٍ اصطناعي في تقديم الملفات، فسيجري تقييم الاستشهادات والتحليل القانوني بدقة. وقد يجري إبطال مذكرات المحامين الذين يقدمون معلومات غير دقيقة حول التزامهم بالقاعدة، ويمكن فرض عقوبات، كما هو موضَّح في القاعدة المقترَحة. علماً بأنَّ الدائرة الخامسة فتحت أبواب التعليقات العامة على الاقتراح حتى 4 يناير.

تزامَن إدخالُ القاعدة المقترَحة مع معالجة القضاة في جميع أنحاء البلاد للانتشار السريع لبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل (ChatGPT)، حيث إنهم يفحصون ضرورة الضمانات في دمج هذه التكنولوجيا المتطورة داخل قاعات المحكمة. وقد اكتسبت التحديات المرتبطة باستخدام المحامين للذكاء الاصطناعي مكانة بارزة في يونيو، حيث واجه محاميان من نيويورك عقوبات لتقديمهما وثيقة قانونية تحتوي على ستة استشهادات ملفَّقة للقضية أنتجها (ChatGPT).

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وفي أكتوبر، قدَّمت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من تكساس قاعدة سارية المفعول في 1 ديسمبر، تستلزم من المحامين المستخدمين لبرامج الذكاء الاصطناعي "تقييمَ ومصادقة أيِّ محتوى ينشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي".

وفقاً للبيانات المصاحبة لتعديل القاعدة، شدَّدت المحكمة على أنَّه "في كثير من الأحيان، قد يكون ناتج هذه الأدوات غير صحيح من الناحية الواقعية أو القانونية"، وسلَّطت الضوء على أنَّ تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي "يجب ألا تحلَّ أبداً محلَّ التفكير المجرَّد وقدرات حل المشكلات لدى المحامين".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره