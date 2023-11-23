الجهات التنظيمية الإيطالية تحقق في كشط بيانات الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت

تام شمس - الخميس 23 نوفمبر 2023 03:46 مساءً - أعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية، الهيئة التنظيمية المحلية للخصوصية، عن إطلاق تحقيق "لتقصِّي الحقائق" في 22 نوفمبر، حيث ستنظر في ممارسة جمع البيانات لتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

يهدفُ التحقيقُ إلى التحقُّق من اعتماد تدابيرَ أمنيةٍ مناسبة على مواقع الويب العامة والخاصة لمنع "كشط الويب" للبيانات الشخصية المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي عبر أطراف ثالثة من "عناكب" الشركات المصنِّعة لخوارزميات الذكاء الاصطناعي.

وفقاً للجهة التنظيمية، ينطبق "استطلاعُ تقصِّي الحقائق" هذا على جميع الأشخاص من القطاعين العام والخاص الذين يعملون مراقِبين للبيانات، والذين أسَّسوا أعمالهم في إيطاليا أو يقدمون خدمات في إيطاليا توفر بيانات شخصية يمكن الوصول إليها بحرية عبر الإنترنت.

بالرغم من أنَّها لم تذكر أسماء شركات محدَّدة، فإنَّها قالت إنَّه من المعروف "في الواقع" أنَّ "منصات الذكاء الاصطناعي المختلفة" تكشط الويب لغرض جمع كميات كبيرة من البيانات الشخصية. كما قالت أنَّها ستتخذ بعد التحقيق أيَّ تدابير ضرورية "حتى بشكل عاجل".

علماً بأنَّه في يوليو، تعرَّضت غوغل لدعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة بسبب سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بالذكاء الاصطناعي عبر خدمات الويب الخاصة بها لأغراض تدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

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لقد دعا المنظِّمون الإيطاليون خبراءَ صناعة الذكاء الاصطناعي والأكاديميين وغيرَهم للمشاركة في العملية وتقديم وجهات النظر أو التعليقات في غضون 60 يوماً.

والجدير بالذكر أنَّ هيئة مراقبة الخصوصية الإيطالية كانت من أوائل من باشروا بالتدقيق السريع في الذكاء الاصطناعي بعد أن حظرت روبوت الدردشة الشهير (ChatGPT) من العمل في إيطاليا بسبب انتهاكات الخصوصية في مارس 2023. وفي مايو، خصَّصت إيطاليا الملايين في صندوق مخصَّص للعمال المعرَّضين لخطر الاستبدال الناتج عن اعتماد الذكاء الاصطناعي.

كما أبرمت إيطاليا وفرنسا وألمانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع اتفاقاً بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وفقاً لورقة مشتركة اطَّلعت عليها رويترز.

من المتوقع أنَّ يساعد الاتفاقُ في إجراءِ مزيدٍ من النقاشات المماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي. علماً بأنَّ الدول الثلاث أيَّدت فكرةَ إنشاءِ التزاماتٍ طوعيةٍ لمقدِّمي خِدمات الذكاء الاصطناعي الكبار والصغار في الاتحاد الأوروبي.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره