'روبرت كيوساكي' ينتقد الحكومة الأمريكية ويصف البيتكوين بأنها ملاذ آمن من التضخم المحتمل

تام شمس - الخميس 23 نوفمبر 2023 05:16 مساءً - في سلسلةٍ من المنشورات الجريئة على منصة X، المعروفة سابقاً بتويتر، عبّر روبرت كيوساكي، الرائد في مجال الأعمال ومؤلف كتاب "الأب الغني والأب الفقير"، عن قلقه إزاء التضخم المتزايد في الولايات المتحدة، حيث أشار كيوساكي، المعروف بنصائحه المالية واستراتيجياته الاستثمارية، إلى دهشته من ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها على المواطنين الأمريكيين.

في أحدثِ منشورٍ له، كتب كيوساكي: "أنا مذهولٌ حقاً من ارتفاع الأسعار الذي تسبب به "التضخم". أنا ممتنٌّ جداً لأن لدي الكثير من المال، لكنني أشعر بالأسى تجاه الأشخاص الذين يعيشون على رواتبهم الشهرية، والذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف الطعام والإيجار والوقود ولا يستطيعون الاستثمار في الذهب والفضة والبيتكوين."

وامتدت انتقادات كيوساكي للقيادة الأمريكية الحالية، التي وصفها بأنها "جشعة واستغلالية"، وجادل بأنه لو كان القادة حقاً يهتمون بالشعوب لانخفضت الأسعار وسادت الوفرة.

جاء هذا التصريح بعد ادعاء "كيوساكي" قبل يومين بأن الحكومة الأمريكية تُسبب التضخم عمداً بدلاً من العمل على خفض الأسعار، حيث دعى "كيوساكي" المواطنين إلى حماية أنفسهم من خلال شراء الذهب والبيتكوين. وقد أثارت تعليقات كيوساكي مزيجاً من الدعم والنقد على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد البعض بدعوته للتغيير بينما شكك آخرون في آراءه السياسية والاقتصادية.

لطالما عُرف "كيوساكي" بدعمه للعملات المشفرة، وخصيصاً البيتكوين، وإيمانه بقدرتها على إعادة هيكلة عالم التمويل. ففي منتصف سبتمبر من هذا العام، أعرب "كيوساكي" عن تفاؤله حيال مستقبل العملات المشفرة وقدرتها على استبدال العملات الورقية التقليدية، أثناء انعقاد مؤتمر "TOKEN2049" للعملات المشفرة، وقال: "باتت أيام الأوراق النقدية المزيفة معدودة، أن عالم العملات الرقمية يستعد لتولي زمام الأمور."

وفي وقتٍ سابق من هذا العام، شارك "كيواساكي" من خلال تغريدةٍ له، رحلته الشخصية مع البيتكوين، مؤكداً ثقته في إمكانات الطبيعة اللامركزية للبيتكوين، ومشيراً إلى تفاؤله حيال وصولها إلى 100000 دولار في المستقبل:

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