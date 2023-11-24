جيم كريمر يعترف بأنه كان مخطئاً بشأن البيتكوين: "كان حكمي سابقاً لأوانه"

تام شمس - الجمعة 24 نوفمبر 2023 11:20 صباحاً - اعترفَ مُعلِّق الأسواق، جيم كريمر، ضمنياً بأنَّه كان مخطئاً بشأن البيتكوين (BTC)، قائلاً إنَّ حُكمَه كان سابقاً لأوانه حين دعا المستثمرين لبيع العملة المشفرة.

ردَّ كريمير في 22 نوفمبر في برنامجه ’ماد موني‘ (Mad Money) على قناة ’سي إن بي سي‘ (CNBC)، على متَّصلٍ استفسر عن شراء أسهم في شركة تعدين البيتكوين ’كلين سبارك‘ (CleanSpark)، قائلاً إنَّ أيَّ شخص يحب البيتكوين يجب أن يزيد من تعرُّضِه لها.

"انظر، إذا كنت تحب البيتكوين، فاشترِ البيتكوين. كان هذا رأيي دائماً. ولمدة من الوقت، أعجبني ذلك، وقرَّرت أنَّه جُنيَ المال، لكنَّ حكمي كان سابقاً لأوانه".

كما أضاف كريمر أنَّه بالرغم من عدم اتِّخاذ قرارات مثالية بشأن البيتكوين سابقاً، فإنَّه ما يزال "يجني الكثير من المال" من استثماره فيها.

في 5 ديسمبر 2022 — عندما كان يجري تداول البيتكوين مقابل 17150 دولاراً — حثَّ كريمر المستثمرين على بيع جميع استثماراتهم في العملة المشفرة بصرف النَّظر عن التكلفة، قائلاً إنَّه "لم يفُت الأوانُ أبداً لبيع مركز فظيع". ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 118% منذ ذلك الحين، في حين يجري تداول البيتكوين حالياً مقابل 37,390 دولار.

أصبحت تنبؤات كريمر، جنباً إلى جنب مع علاقته المتقطعة بين الحب والكراهية مع العملات المشفرة، صورة ميم شائعة في جميع أنحاء مجتمعات الاستثمار على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث أشار كثيرون إلى قدرته الخارقة على اتخاذ قراراتٍ غير صحيحة في اللحظات الحاسمة.

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في أغسطس 2022، ادَّعى متداولٌ للعملات المشفَّرة أنَّه ضاعف حجمَ محفظته ببساطةٍ عن طريق التداول في الاتجاه المعاكس لما أوصى به كريمر.

بعد شهرين، في 6 أكتوبر 2022، تقدَّم صندوقٌ استثماريٌّ بطلبٍ للموافقة على ’صندوق كريمر المعكوس للاستثمارات المتداولة‘ (inverse Cramer ETF) — وهو أداة مالية مصمَّمة لإرجاع النتائج على الصفقات "التي هي تقريباً، قبل الرسوم والنفقات، عكسُ نتائجِ الاستثمارات التي أوصى بها الشخصية التلفزيونية جيم كريمر".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره