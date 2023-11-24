منصة ’X‘ تقيد حساب تشانغبينغ تشاو بعد أن أزال ’بينانس‘ من اسم ملفه الشخصيي

تام شمس - الجمعة 24 نوفمبر 2023 11:20 صباحاً - قيَّدت منصَّةُ وسائل التواصل الاجتماعي ’X‘ (تويتر سابقاً) حسابَ الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينان، تشانغبينغ تشاو، دون تفسيرٍ بخلاف الإشارة إلى أنَّه "ربما يكون قد انتهك قواعد منصة إكس".

في 23 نوفمبر، لم يتمكَّن المستخدمون من عرض حساب تشاو لفترة وجيزة إلَّا بعد النقر على زر لمعرفة أنَّه "مقيَّدٌ مؤقَّتاً". وقد استقال تشاو من منصب الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة، بينانس، في 21 نوفمبر كجزء من تسويةٍ مع سلطات الولايات المتحدة، أقرَّ فيها بالذنب في تهمة جنائية واحدة.

في تحديثٍ بتاريخ 23 نوفمبر من تشاو بعد الحدث،

Happy Thanksgiving! 🦃



No need to FUD. All good now. 🙏 pic.twitter.com/IhkSTNwFvi — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 23, 2023

"يحتاج جهاز منصة إكس للكشف عن الروبوتات إلى بعض العمل، [إيلون ماسك]. إنَّه لا يكتشف الروبوتات السيئة، ويستهدف البشر الحقيقيين بشكل خاطئ".

المصدر: X

الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس بأنَّ التقييد كان ردَّاً آلياً على تغييره لاسم ملفه الشخصي من ’سي زي بينانس’ (CZ Binance) إلى ’سي زي بي إن بي‘ (CZ BNB):

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من غير الواضح ما إذا كان تشانغبينغ تشاو، المعروف بكونه مستخدماً نشيطاً على منصة التواصل الاجتماعي، سيخفض عدد المنشورات بعد تنحِّيه عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة بينانس. والجدير بالذكر أنَّ ريتشارد تينغ، الرئيس العالمي للأسواق الإقليمية لبورصة العملات المشفرة، تولَّى الدور القيادي، بالرغم من أنَّه يتباهى بعدد متابعين متواضعٍ يبلغ 231,600 متابع على منصَّة ’X‘، مقارنةً بـ 8.7 مليون متابع لدى تشاو.

في 21 نوفمبر، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع بينانس، تتطلَّب من تشانغبينغ تشاو دفعَ 150 مليون دولار كجزءٍ من القضايا المدنية مع المنظِّمين. كما أقرَّ الرئيس التنفيذي السابق بالذنب في إحدى الجنايات المرتبطة بالإخفاق في الحفاظ على برنامج فعَّال لمكافحة غسل الأموال في بينانس.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره