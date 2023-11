منصة ’X‘ تقيد حساب تشانغبينغ تشاو بعد أن أزال ’بينانس‘ من اسم ملفه الشخصيي

تام شمس - الجمعة 24 نوفمبر 2023 11:20 صباحاً - قيَّدت منصَّةُ وسائل التواصل الاجتماعي ’X‘ (تويتر سابقاً) حسابَ الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينان، تشانغبينغ تشاو، دون تفسيرٍ بخلاف الإشارة إلى أنَّه "ربما يكون قد انتهك قواعد منصة إكس".

في 23 نوفمبر، لم يتمكَّن المستخدمون من عرض حساب تشاو لفترة وجيزة إلَّا بعد النقر على زر لمعرفة أنَّه "مقيَّدٌ مؤقَّتاً". وقد استقال تشاو من منصب الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة، بينانس، في 21 نوفمبر كجزء من تسويةٍ مع سلطات الولايات المتحدة، أقرَّ فيها بالذنب في تهمة جنائية واحدة.

في تحديثٍ بتاريخ 23 نوفمبر من تشاو بعد الحدث،

Happy Thanksgiving! 🦃



No need to FUD. All good now. 🙏 pic.twitter.com/IhkSTNwFvi