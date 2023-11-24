العملات المستقرة ستبقى "لا غنى عنها" في الأرجنتين في عهد الرئيس الجديد: الرئيس التنفيذي لشركة ريبيو

تام شمس - الجمعة 24 نوفمبر 2023 11:20 صباحاً - وعد الرئيس المنتخَب للأرجنتين، خافيير ميلي، بالتغيير الاقتصادي، ولكن أفاد الرئيس التنفيذي لشركة ’ريبيو‘ (Ripio)، سيباستيان سيرانو، لكوينتيليغراف الإسبانية بأنَّ شكل التحوُّل لن يصبح معروفاً إلا بعد تنصيبه في 10 ديسمبر، إلا أنَّ العملات المستقرة ستؤدي دوراً مهماً في الحياة المالية للأرجنتينيين بصرف النَّظر عمَّا يحدث.

كما قال سيرانو إنَّ مجتمع العملات المشفَّرة في الأرجنتين استجاب بحماس كبير لانتخاب أستاذ الاقتصاد السابق. إذ شهدت بورصة العملات المشفرة (Ripio)، التي تتخذ من الأرجنتين مقراً لها، ارتفاعاً بنسبة 180% في عدد المستخدمين الجدد في أكتوبر وزيادةً بنسبة 110% على أساس أسبوعيٍّ في عدد المستخدمين الجدد في 19 نوفمبر، وهو يوم الانتخابات المعادة التي أوصلت ميلي إلى السلطة.

ورقة نقدية أرجنتينية. مصدر: Wikimedia Commons

ظهرت الإثارةُ أيضاً في موجة نشاطِ التداول مع العملة المستقرة (UXD) المربوطة بالدولار الأمريكي، والتي أطلقتها (Ripio). علماً بأنَّ (UXD) فقدت ربطها في 17 نوفمبر وشهدت أيضاً ارتفاعاً مذهلاً عند 5.03 دولارات في عطلة نهاية الأسبوع، وفقاً لبيانات (CoinGecko).

مقالات ذات صلة: خافيير ميلي صديق البيتكوين يفوز في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية

تؤدي العملات المستقرة فعلاً دوراً رئيساً في الحياة المالية للأرجنتين، وقد يكون لها أثرٌ أكبر من ذلك في المستقبل، سواء تابع ميلي خطَّتَه لتحويل الاقتصاد إلى الدولار بالكامل أم لا. إلى جانب ذلك، قال سيرانو:

"مع الصعوبات في الوصول إلى كلٍّ من الأوراق النقدية والدولار المصرفي، أصبحت العملات المستقرة لا غنى عنها للعديد من الشركات والأفراد. […] إذا تحرَّكنا نحو الدولرة أو الثنائية، ولكن مع القليل من إمكانية الوصول إلى الدولار، فستستمر العملات المستقرة في طريقها إلى أن تصبح أكثر أهمية".

كما اقترح سيرانو أنَّ البنك المركزي الأرجنتيني بحاجة إلى أن يُنظَّم أو يُستبدل بهيئة مماثلة، بدلاً من إلغائه، كما وعد ميلي. من دون سلطة مركزية، يمكن أن يكونَ ثمَّة "تدفُّقٌ نقديٌّ فوضوي للغاية"، كما رأينا في الأرجنتين في الماضي. وهذا سببٌ أساسٌ آخر لاستخدام العملات المستقرة في الأرجنتين ودول أمريكا اللاتينية الأخرى.

يُذكر أيضاً أنَّ التضخم السنوي بلغ في الأرجنتين 143% في أكتوبر، وتحتل البلاد المرتبة 15 في مؤشر تشيناليسيس للتبنِّي العالمي.

مقالات ذات صلة: الأرجنتين تشهدُ ارتفاعاً غير مسبوق في عمليات شراء العملات المُشفرة بسبب الأوضاع الاقتصادية المُتردية

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره