تقرير: يبدو الأمر مريباً ولكن 'SBF' يتاجر حقاً بسمك الماكريل في السجن

تام شمس - الجمعة 24 نوفمبر 2023 11:20 صباحاً - انتهت أيام تداول العملات المشفرة بالنسبة للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فريد، حيث وجد المؤسس المدان مؤخراً شيئاً جديداً للتداول أثناء وجوده في السجن — وهو السمك.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في 23 نوفمبر أن "بانكمان فريد" قد استبدل أربع عبواتٍ من سمك الماكريل — المعروفة في السجن باسم "الماك" — بقصّةٍ للشعر، قبل محاكمته الجنائية الشهر الماضي، حيث ارتفعت قيمة عبوات "الماكريل" لتصبح أهم سلعة تجارية في سجون الولايات المتحدة منذ حظر منتجات التبغ.

وتأتي الطوابع البريدية وعبوات الحساء في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي في التسلسل الهرمي للسلع القيّمة. ففي مركز الاحتجاز "متروبوليتان" (MDC) حيث يوجد بانكمان فريد، تُباع عبوات الماكريل مقابل 1.30 دولار.

وقالت مصادر مطّلعة للصحيفة إن "بانكمان فريد" يتقاسم زنزانة في مركز بروكلين مع رئيس هندوراس السابق، خوان هيرنانديز، وضابط شرطة مكسيكي كبير سابق.

وقد شكّك خبراء وسائل التواصل الاجتماعي في شرعيّة التقارير، إلا أن مارتن شكريلي، الشخصية التكنولوجيّة المثيرة للجدل والمعروفة باسم "فارما برو"، والذي قضى أكثر من أربع سنوات في السجن الفيدرالي، أكد أن أسماك الماكريل كانت عملة أساسية في السجون الأمريكية.

وفي منشورٍ بتاريخ 24 نوفمبر على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، ادعى "شكريلي" أن دفع أربع عبوات من "الماكريل" مقابل قصّةٍ للشعر كان "استغلالاً"، ولكنه أشار إلى أنه لا يزال أقل قيمة من دفعِ كتاب طوابع لشخصٍ ما.

كما أوضح "شكريلي" أن سوق الأسماك في (MDC) كان أكبر من سوق الطوابع، مقارنةً بسجنٍ اتحادي في الولاية، وحذّر من أن الاحتفاظ بأكثر من 500 عبوة ماكريل سيلفت الأنظار ويثير الشبهات.

بصفته نباتي، لن يأكُل بانكمان فريد الماكريل، مما يجعله سلعةً يسهل تداولها من قبل الملياردير السابق المدان حديثاً.

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في الواحد والعشرين من نوفمبر، رفضت محكمة الاستئناف طلب بانكمان فريد بالإفراج عنه من السجن حتى انعقاد جلسة النطق بالحكم، المقرر عقدها حالياً في 28 مارس من العام المقبل. حيث أُدين "بانكمان فريد" بسبع تهم ترتبط بالاحتيال وغسل الأموال في 2 نوفمبر.