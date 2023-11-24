تطبيق ’Wallet of Satoshi‘ يختفي من متجري تطبيقات آبل وغوغل في الولايات المتحدة

تام شمس - الجمعة 24 نوفمبر 2023 11:20 صباحاً - اختفى تطبيق مدفوعات بيتكوين (BTC) لايتنينغ، ’محفظة ساتوشي‘ (WoS)، من متجر تطبيقات آبل ومتجر غوغل بلاي في الولايات المتحدة مع اقترابه مما يزيد عن مليون معاملة لشهر نوفمبر.

في 24 نوفمبر، شارك العديد من المستخدمين والمشاركين في مجتمع العملات المشفرة على منصة ’X‘ (تويتر سابقاً) محاولاتهم للبحث عن تطبيق(WoS) الذي لم يُظهر أيَّ نتائج أو أعاد توجيه المستخدمين إلى تطبيقات المحفظة المنافسة.

ومع ذلك، ما يزال تطبيق (WoS) يظهر للتنزيل على متجر تطبيقات آبل الأسترالي وإصداري متجر غوغل بلاي الأسترالي والسنغافوري في وقت كتابة هذا التقرير.

متجر تطبيقات آبل في الولايات المتحدة لا يعرض النتائج عند البحث عن محفظة ساتوشي. المصدر: Apple

محفظة ساتوشي (WoS) منصَّةُ مدفوعات لايتنينغ مشهورة سارت على قدم وساق لمعالجة ما يزيد عن 1.1 مليون معاملة دفع لايتنينغ في نوفمبر، وفقاً لمؤلف الصناعة ومذيع البودكاست، كيفن روك.

كما أضاف روك أنَّه سيكون "أكبر شهر من مدفوعات لايتنينغ على الإطلاق" للشركة.

ومن جهتها، أوضحت (Wallet of Satoshi) الأمر في منشورٍ على منصة ’X‘ (تويتر سابقاً) بعد أن ذكرت أنَّ التطبيقَ لم يُحظر من متجري التطبيقات، حيث ذكر المنشور: "لقد اتخذنا القرار الصعب بإزالة تطبيقنا من متجري تطبيقات آبل وغوغل في الولايات المتحدة، ولن نخدم عملاء الولايات المتحدة في المستقبل".

لم يوضح المنشور أسباب الانسحاب المفاجئ للخدمات في الولايات المتحدة، بالرغم من أنَّه ألمح إلى احتمال استئنافها اعتماداً على “التطورات المستقبلية”. علماً بأنَّ المستخدمين الحاليين في الولايات المتحدة يحتفظون بإمكانية الوصول الكامل إلى أموال البيتكوين الخاصة بهم، ولديهم القدرة على تحويل التوكنات الخاصة بهم إلى محافظ أخرى.

لم تستجب آبل على الفور لطلب لمزيد من التفاصيل.

يُذكر أنَّ شركة آبل تفرض ضريبة ضخمة بنسبة 30٪ على المدفوعات داخل التطبيق، وتحافظ على رقابة مُحكمة على ذلك، ما مثَّل حاجزاً لمنصَّات العملات المشفرة التي تريد وجوداً في متجر التطبيقات.

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في 17 نوفمبر، رفعت مجموعة من مستخدمي تطبيقي ’فينمو‘ (Venmo) من ’باي بال‘ (PayPal) و’كاش آب‘ (Cash App) من ’بلوك‘ (Block) الساخطين دعوى قضائية جماعية ضد آبل، مدَّعين أنَّ الشركة دخلت في اتفاقيات مانعة للمنافسة مع باي بال وبلوك لتقييد استخدام تكنولوجيا العملات المشفرة والمدفوعات على نظام ’آي أو إس‘ (iOS).

لدى آبل تاريخٌ في إزالة تطبيقات العملات المشفرة، حيث شطبت الشركة تطبيقَ ’داموس‘ (Damus) القائم على بروتوكول ’نوستر‘ (Nostr) بسبب ميزة بقشيش البيتكوين في يونيو. كما أنَّها سحبت تطبيق محفظة ’ميتا ماسك‘ (MetaMask) لمدة وجيزة من متجر التطبيقات الخاص بها في أكتوبر.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره