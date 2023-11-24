بورصة ’Bitvavo‘ الهولندية تحصل على موافقة التشغيل في فرنسا

تام شمس - الجمعة 24 نوفمبر 2023 11:20 صباحاً - من المقرَّر أن توسِّع البورصة الهولندية ’بيتفافو‘ (Bitvavo) خدماتها للمستخدمين الفرنسيين بعد التسجيل بنجاح بصفة مزودٍ لخدمات الأصول الرقمية لدى هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF).

يأتي التوسُّع في فرنسا بعد أسابيع فقط من حصول (Bitvavo) على موافقة الجهات التنظيمية لتقديم خدماتها في النمسا. علماً بأنَّ البورصة وسَّعت عروضَها لتشمل إيطاليا في عام 2022، وقدَّمت طلبات تسجيل لأسواق أوروبية رئيسة أخرى.

قال الرئيس التنفيذي، مارك نوفيلستين، في بيان: "يمثِّلُ تأمينُ التسجيل لدى هيئة الأسواق المالية الفرنسية لحظةً محوريةً لنا. ونحن متحمِّسون لتقديم عروضنا التي تركز على المستهلك إلى السوق الفرنسية".

سلَّطت البورصة الضوءَ أيضاً على اتجاهٍ مثير للاهتمام يدعم جهودها للتوسُّع في فرنسا. إذ يشير استطلاعٌ حديثٌ، أجرته هيئة أسواق المال الفرنسية، إلى أنَّ المزيد من مواطنيها يمتلكون عملات مشفرة (9٪) أكثر ممن يمتلكون الأسهم التقليدية (7٪) والسندات (2٪).

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تخدم بورصةُ (Bitvavo) حالياً نحو 1.5 مليون عميل في جميع أنحاء منطقة البنلوكس. وفي مقابلة حديثة مع كوينتيليغراف في مؤتمر بلوكتشين الأوروبي في برشلونة، سلَّط نوفيلستين الضوءَ على تركيز البورصة على التوسُّع البطيء والمدروس في أسواق جديدة.

وقد قال نوفيلستين: "التركيز هو المفتاح، حيث يمكنك محاولة الحصول على كل أوروبا في وقت واحد، ولكن هذا سيقودك إلى الفشل. أعتقد أنه من المهم حقاً التركيز خطوة بخطوة. تكمن مجالات تركيزنا الأساسية حيث لدينا الكثير من الزخم، وحيث نرى أنَّ لدينا الكثير من العملاء المهتمين بخدماتنا".

ثمَّة اعتبار آخر يتمثَّل في تطبيق لوائح أسواق الاتحاد الأوروبي في الأصول المشفرة (MiCA)، والتي من المقرَّر أن تدخل حيز التنفيذ حتى عام 2024 وما بعده. إذ يعتقد الرئيس التنفيذي لبورصة (Bitvavo) أنَّ كتاب قواعد العملات المشفرة الأوروبي المتآزر سيجبر السوق على النضج.

"سيزيد ذلك من مستوى المتطلبات، وهو أمرٌ جيِّدٌ للقطاع لأنَّ الجميع بحاجة إلى تحسين نماذج أعمالهم. ثانياً، سيفتحُ السوقَ الأوروبية. لذا، لن تعود بحاجة إلى ترخيص منفرد لكلٍّ بلد. سيصبح التنظيم أكثر تناسقاً، وبفضله يمكنك بسهولة مزاولةُ أعمال تجارية عبر الحدود ".

من جهة أخرى، تصدَّر البنك الفرنسي (Société Générale) عناوينَ الصحف في يوليو 2023، حيث أصبح أوَّلَ شركة مالية سائدة في البلاد تحصل على ترخيص لتقديم خدمات العملات المشفرة في فرنسا. وقد حصلت أمثال ’بيتستامب‘ (Bitstamp) أيضاً على موافقة الجهات التنظيمية لتقديم خدماتها في البلاد في فبراير 2023.

في الوقت نفسه، تُواصل الذراع الفرنسية لشركة بينانس العملَ داخل البلاد بالرغم من التقارير التي تفيد بأنَّها تخضع لتحقيقِ أوَّليِّ من قبل السلطات المحلية بسبب أوجُه القصور المزعومة في تدابير اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره