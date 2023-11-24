"احزموا أمتعتكم" للسوق الصاعدة في أوائل عام 2024: رؤساء بورصات العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 24 نوفمبر 2023 12:46 مساءً - بدأت السوق فعلاً المرحلةَ الأولى من الارتفاع الكبير، مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يشترون العملات المشفرة، ومن المتوقَّع أن يتسارع ازدياد هذا العدد في أوائل العام المقبل، حسبما ذكر رؤساء أكبر بورصات العملات المشفرة في أستراليا.

أفاد الرئيس التنفيذي لـ ’اندبندنت ريزيرف‘ (Independent Reserve)، أدريان برزيلوزني، لكوينتيليغراف بأنَّه يتوقَّع أن يشهد نشاطُ السوق ارتفاعاً في أوائل عام 2024 وأن يوظِّف لبناء البنية التحتية قبل أن يحدث ذلك.

قال برزيلوزني: "نحن نبذل قصارى جهدنا للاستعداد لسوق صاعدة لأننا نعلم أنَّه عندما تأتي السوق الصاعد، فإنَّ ذلك يحدث بسرعة كبيرة. تحتاج إلى التأكُّد من أنَّ لديك العمليات والأشخاص والبنية التحتية اللازمة حتى تتمكَّن من التعامل معها عندما يتضاعف عملك ثلاث مرات بين عشية وضحاها."

"أعتقد أنَّ العامين المقبلين سيكونان جيدين. احزموا أمتعتكم."

فيما قالت رئيسة ’بي تي سي ماركت‘ (BTC Markets)، كارولين بولر، إنَّ ظروف السوق أصبحت أكثر صعوداً على مدار العام، مع الانتعاش العام الذي بدأ في يناير.

كما أضافت بولر أنَّه بالرغم من أنَّ مسار مكاسب السوق لم يكن خطياً تماماً، فإنَّ النموَّ على مستوى الصناعة في أسعار الأصول والتطبيقات التقنية كان سبباً للثقة.

"إنَّ النشر الحالي لـ ’المسحوق الجاف‘، وتدفُّق المستخدمين الجدد، والارتفاع في أحجام التداول يدعم تقييمَنا بأنَّنا في المراحل المبكرة من السوق الصاعدة."

ومن ناحية أخرى، قال تومي هونان، رئيس استراتيجية منتجات (Swyftx)، إنَّ بورصتَه بدأت تشهد ارتفاعاً في نشاط الشراء وتتحرَّك بسرعة لدعم وظائف الخصم المباشر — وهي نقطة ضعف حديثة لمشهد العملات المشفرة في أستراليا حيث إنَّ البنوك "الأربعة الكبار" في أستراليا لديها ودائع محدودة أو محظورة تماماً لبعض البورصات.

فيما استبعد هونان الخوف من ضياع الفرصة (FOMO) كسبب لارتفاع النشاط، حيث سلَّط الضوءَ بدلاً من ذلك على أنَّ أساسات السوق أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الذين اكتفوا بمراقبة الوضع خلال السوق الهابطة.

"جميع مؤشراتنا تومض باللون الأخضر في الوقت الحالي. نشهد عودة عدد كبير من العملاء إلى السوق بعد فترات من عدم النشاط خلال السوق الهابطة. السوق تستيقظ، لكنَّ الحقيقة أنَّ لا أحد يعرف أين نحن في هذه الدورة".

كان المدير الإداري لشركة ’كراكن أستراليا‘ (Kraken Australia)، جوناثان ميلر، على جانب الحذر، وقال إنَّه قد يكون من الصعب معرفة المرحلة التي تمرُّ بها السوق.

"ثمَّةَ اعتقادٌ خاطئٌ شائعٌ بأنَّ أسواق العملات المشفرة إمَّا في حالة صاعدة أو هابطة. في الواقع، ثمَّة منطقة رمادية كبيرة بين هاتين الاثنتين".

كما اعترف ميلر أنَّه بالمقارنة مع هذا الوقت من العام الماضي، ثمَّةَ أسبابٌ كثيرة للتفاؤل، وبالتحديد التطلُّع إلى تنصيف البيتكوين العام المقبل وترقية دينكون لشبكة إيثيريوم، والتي يُعتقد أنَّها بدأت فعلاً في لفت انتباه المستثمرين من المؤسسات والأفراد.

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"غالباً ما يُقلَّل من شأن الشهية المؤسسية المتزايدة للأصول المشفرة. نعم، تركِّز الأسواقُ حالياً على إيداعات صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين والإيثيريوم، ولكن في العام الماضي، شهدنا إحياءَ الاهتمام من العديد من العملاء المؤسَّسيين الذين يبحثون عن التعرُّض لفئة الأصول الناشئة هذه".

لم يرغب بن روز، المدير العام لشركة ’بينانس أستراليا‘ (Binance Australia)، في الإدلاء برأيه حول ما إذا كانت السوق الصاعدة قد بدأت أم لا، لكنَّه أشار إلى زيادة التسجيلات الجديدة ونشاط التداول على منصة الذراع الأسترالية لشركة بينانس في الأشهر الأخيرة.

كما قال روز إنَّ شركة بينانس أستراليا تركز على تثقيف المستخدمين قبل الارتفاع المحتمل وضمان تجنُّب المستخدمين عمليات الشراء المبنية على حالة الخوف من تفويت الفرصة (FOMO).

"سألنا كثيراً من العملاء الخارجين عن أسباب دخولهم في مجال العملات المشفرة، فقال ربعهم إنَّ رؤيةَ الآخرين ينجحون في استخدام العملات المشفرة كان السبب الرئيس. وهذا هو الدافع الأكبر الوحيد. لذا فإنَّ حالة الخوف من تفويت الفرصة في مجال العملات المشفرة شيءٌ حقيقي".

إلى جانب ذلك، قال روز إنَّ مفتاحَ الاحتفاظ بالمستخدمين طوال الطفرة المحتملة التالية في السوق يتمثَّل في ضمان عدم تعرُّض الناس للسحق في أثناء جنون السوق.

وأضاف أنَّ "السعر يمثَّل الشيءَ الوحيد الذي سيفتح الاهتمام، لكنَّك تريد أن يكون الناس قادرين على الانضمام بطريقة مستدامة ومسؤولة حتى لا يكون الأمر لمرة واحدة فقط. ربَّما يمثِّل السعرُ المؤكَّد السببَ في أنَّهم ينظرون أولاً إلى العملات المشفرة، لكنَّهم في النهاية موجودون لأنَّهم يفهمون فوائدَها ويصبحون جزءاً من كيفية إدارة الشؤون المالية".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره