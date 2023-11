هيئة الضرائب الأسترالية لن توضح قواعد العملات المشفرة "العدوانية" المربكة

تام شمس - الجمعة 24 نوفمبر 2023 12:46 مساءً - لم يتمكَّن منظِّم الضرائب الأسترالي من توضيح الجوانب المربكة في إرشاداته الجديدة التي تشير إلى أنَّ ضريبة أرباح رأس المال مستحقَّة الدفع على قائمة من المعاملات المالية اللامركزية اليومية.

أخفق مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) في الإجابة عن أسئلة مباشرة من كوينتيليغراف حول ما إذا كان تحصيص الإيثيريوم عبر حلِّ التحصيص ’ليدو‘ (Lido) أو تحويل الأموال عبر الجسور إلى شبكات الطبقة الثانية من بين الأمور المؤهَّلة لضريبة أرباح رأس المال، ما يترك مستخدمي التمويل اللامركزي في الظلام حول كيفية الامتثال.

تنصُّ إرشادات 9 نوفمبر، الصادرة عن مكتب الضرائب الأسترالي، على أنَّ ضريبة أرباح رأس المال مستحقَّة الدفع عند نقل التوكنات إلى عنوان آخر أو عقد ذكي ليس لدى الشخص "ملكية مفيدة" عليه أو إذا كان العنوان يحتوي على رصيد غير صفري من التوكنات.

إنَّ استبدال "أصل مشفَّر واحد بالحقِّ في الحصول على عدد مكافئ من الأصل المشفر نفسه في المستقبل"، وتوفير السيولة للبروتوكول، وتغليف التوكنات وإقراض الأصول، من بين الأمثلة على استخدامات التمويل اللامركزي التي تُفرض عليها ضريبة أرباح رأس المال.

في حين أنَّ المعايير تشير إلى أنَّ القواعد قد تشمل التحصيص السائل — مثل تحصيص الإيثيريوم (ETH) على ’ليدو‘ — أو إرسال التوكنات عبر جسور الطبقة الثانية، إلا أنَّه لم يجرِ توضيح ذلك.

فمن جانبه، أفاد متحدِّثٌ باسم مكتب الضرائب الأسترالي، ردَّاً على أسئلة مباشرة، بأنَّ العواقب الضريبية للمعاملة "ستعتمد على الخطوات المتخذة على المنصة أو العقد، والحقائق والظروف المحيطة ذات الصلة لدافعي الضرائب الذين يمتلكون أصول العملة المشفرة".

يتركُ عدمُ الإجابة المستثمرينَ غير قادرين على الامتثال للعواقب غير المقصودة المحتملة للتوجيهات الجديدة الغامضة، والتي لم تُختبر بعد في المحكمة.

يعني الحدث المؤهَّل لضريبة أرباح رأس المال أنَّه إذا اشترى مستخدم التمويل اللامركزي في أستراليا عملةَ إيثيريوم مقابل 100 دولار، ثمَّ حصَّصها أو أرسلها عبر جسور الطبقة الثانية عندما يكون السعر 1000 دولار، فسيحتاج إلى دفع ضريبة على "ربح" 900 دولار، بالرغم من أنَّه لم يبع عملةَ الإيثيريوم أو يحقِّق ربحاً.

ومن ناحية أخرى، قال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الليبرالي، أندرو براغ، لكوينتيليغراف إنَّ الحكومة السابقة كلَّفت مجلس الضرائب باقتراح قواعد مناسبة لفرض الضرائب على العملات المشفرة، لكنَّ النتائج تأخَّرت مرَّتين ولن تصدر الآن حتى فبراير من العام المقبل.

كما قال السناتور براغ: "في غياب التشريع، سُمح لمكتب الضرائب الأسترالي بوضع القواعد من تلقاء نفسه".

وأضاف أنَّ "كسل حكومة العمل في عدم إصدار هذه النتائج" قد أوجد تعقيداً وحالةً من عدم اليقين لمستخدمي العملات المشفرة الأستراليين.

ومن جهته، قال رئيس الضرائب في كوينلي، داني تالوار، إنَّه في رأيه، قد يؤدي التحويل عبر الجوسر إلى حدثٍ مؤهَّل لضريبة أرباح رأس المال، لكنَّه يعتمد إلى حدٍّ بعيد على ما إذا كان قد حدث تغيير في الملكية النفعية.

وأضاف أنَّ التحصيص السائل سيكون حدثاً مؤهّلاً لضريبة أرباح رأس المال، حيث ينظر إليه مكتب الضرائب الأسترالي على أنَّه معاملة عملة مشفرة إلى عملة مشفرة، حيث يجري تبديل الإيثيريوم بتوكن آخر.

مقالات ذات صلة: أُستراليا تكشف عن تشريعٍ جديد لتنظيم مزودي المحافظ الرقمية

يعتقد مات والراث، مؤسس (Crypto Tax Made Easy)، أنَّ مكتب الضرائب الأسترالي لا يفهم تماماً التمويل اللامركزي، ووصفَ القواعدَ الجديدة بأنَّها "عدوانية". كما أضاف أنَّهم يجعلون الاحتفاظ بالأموال وتحويلها إلى شبكات البلوك تشين المنتمية للطبقة الثانية أكثرَ صعوبةً بالنسبة لمستخدمي التمويل اللامركزي الأستراليين.

أشار والرث إلى أنَّ الملكية النفعية تُنقل عندما يتفاعل المستخدمون مع خدمات التحصيص السائل، ما يعني عدَم حدوث أيِّ حدثٍ مؤهَّل لضريبة أرباح رأس المال. كما قال إنَّه ما يزال بإمكان المتداولين سحب الأموال في أيِّ وقت، ومن الناحية التقنية، لا تترك التوكناتُ محفظةَ المستخدم.

"بالرغم من أنَّ البنك قد يمتلك منزلي عندما أرهنه، فإنَّني ما زلت المالك المستفيد. إذ يُمكنني تأجير هذا المنزل واستخلاصُ الدخل منه. أنا الشخص الذي يمكنه الاستمتاع بالعيش فيه".

أشار تالوار أيضاً إلى أنَّ القواعد الجديدة بشأن التوكنات المغلفة تفتقر إلى "الجوهر الاقتصادي".

فيما

The ATO guidance on Defi is offensive. We need more people in the Aus crypto community fighting for sensible tax laws.



With that said, this is the reality we are facing, and it is important to understand the rules to avoid paying penalties and interest.



As well as how to take…