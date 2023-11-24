البيتكوين يُظهر مؤشرات إمكانية ارتفاعه إلى 38,000 دولار فيما تستمر العملات البديلة بالأداء الإيجابي

في الآونة الأخيرة، شهدنا استمرارية في الأداء الجانبي للبيتكوين، مع ظهور علامات تشير إلى احتمالية ارتفاع السعر نحو مستوى 38,000 دولار.

من جانبها، سجلت معظم العملات البديلة أيضا تحسن طفيف، حيث ارتفعت الايثيريوم، أكبر العملات الرقمية البديلة من حيث القيمة، إلى 2100 دولار للمرة الأولى في أكثر من أسبوع.

تحدي البيتكوين لعتبة 38,000 دولار:

في أعقاب التسوية التي أبرمتها بينانس مع وزارة العدل الأمريكية، والتي أدت إلى خسائر تقدر بأكثر من 4 مليار دولار للمنصة، شهد السوق تقلبات ملحوظة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

شهدت البيتكوين ارتفاع من أكثر من 37,000 دولار إلى حوالي 36,200 دولار، قبل أن تعود لتتجاوز 37,000 دولار مجددا، وصولا إلى أدنى مستوى أسبوعي دون 35,800 دولار.

مع ذلك، عاد المتداولون المتفائلون ليأخذوا زمام المبادرة مع استقرار الأوضاع، مما دفع العملة المشفرة نحو الأعلى.

نتيجة لذلك، اقتربت البيتكوين من الوصول إلى 38,000 دولار، لكنها فشلت كما في جميع محاولاتها السابقة وتراجعت مرة أخرى.

مع ذلك، ظلت العملة فوق 37,000 دولار خلال اليوم الماضي.

في الوقت الحالي، يبدو أن المتداولين المتفائلين يستعدون لمحاولة جديدة للوصول إلى هذا الهدف، حيث تقع البيتكوين حاليا قريبة جدا من خط 38,000 دولار.

وقد ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى نحو 740 مليار دولار، مع هيمنة تقدر بـ 51.4% على العملات البديلة حسب تقييم CoinMarketCap.

زيادة الاهتمام بالعملة الرقمية BLUR:

شهد سعر العملة الرقمية BLUR زيادة ملحوظة في قيمتها خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بأكثر من 80%.

وقد بلغت هذه الزيادة ذروتها خلال الـ24 ساعة الماضية، بنسبة تزيد عن 25%، ربما مدفوعة بإدراج العملة في منصة بينانس.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت عملات أخرى مثل GAS وFET وSUI زيادات يومية تتراوح بين 10% و12%.

كما سجلت معظم العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة ارتفاع متواضع، حيث زادت الايثيريوم بنسبة 1% يوميا، لتصل إلى 2100 دولار للمرة الأولى منذ إعلان شراكة بلاك روك مع الايثيريوم.

وقد سجلت عملات مثل XRP وADA وDOGE وTRX وToncoin وLINK وAVAX وMATIC وDOT وحتى BNB مكاسب طفيفة على مدار اليوم.

وقد ارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بمقدار يتراوح بين 15 و20 مليار دولار خلال اليوم، ليصل إلى 1.43 تريليون دولار أمريكي حسب تقييم CoinMarketCap.

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