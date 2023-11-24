مفوضة في هيئة SEC تؤكد عدم وجود أسباب مبررة لرفض ETF البيتكوين

طوال العام، كان مجتمع الكريبتو يترقب بشغف موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETF).

الشائعات حول الموافقة المحتملة في أكتوبر دفعت أسعار البيتكوين لتشهد ارتفاع ملحوظ.

في 12 أكتوبر، كان متوسط سعر البيتكوين في منصات تداول العملات المشفرة حوالي 26,750 دولار، وقد شهدت زيادة بنسبة 40% لتصل إلى 37,490 دولار بحلول الوقت الذي أدلت فيه “هيستر بيرس”، مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصة، بتصريحاتها في مقابلة مع بلومبرغ.

موقف مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصة من نهج غاري جينسلر:

خلال مقابلة مع برنامج “بلومبرج كريبتو”، قالت “بيرس”:

لطالما اعتقدت أنه لا يوجد مبرر لعرقلة إطلاق منتج بيتكوين ETF فوري. […] لقد حصلنا على دفعة من القضاء مؤخرا.

تشير “بيرس” هنا إلى قرار محكمة الاستئناف الأمريكية التي وصفت رفض الهيئة لطلب Grayscale Investment لـ ETF البيتكوين بأنه تعسفي وغير منطقي.

أشاد المحلل الخبير في العملات المشفرة، “مايكل فان دي بوب” بتصريحات “بيرس” واعتبرها أخبار إيجابية للغاية!، مشيرا إلى أن سعر البيتكوين على وشك اختراق مستوى المقاومة الرئيسي.

التدقيق الجاري في طلبات ETF البيتكوين:

تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات حاليا بمراجعة 12 طلب لإطلاق صناديق ETF البيتكوين.

عند سؤال “بيرس” عن إمكانية الموافقة على طلب Grayscale أولا أو الموافقة على جميع الطلبات مرة واحدة، أفادت بالقول:

هذه الأمور قيد النظر حاليا، لذا لا يمكنني التعليق.

محللو Ark Invest يتوقعون موافقة متزامنة.

في الوقت نفسه، فاتت على هيئة الأوراق المالية والبورصات فرصة للموافقة المتزامنة على الطلبات المعلقة في وقت سابق من هذا الشهر، مع تأجيل المواعيد النهائية لاتخاذ قرار نهائي.

تنتظر 14 شركة منظمة الموافقة من هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك:

BlackRock، Grayscale Investments، Invesco بالتعاون مع Galaxy Digital، 21Shares مع Ark Invest، Bitwise، VanEck، Wisdomtree، Fidelity، Valkyrie، Global X ETFs، وHashdex بالشراكة مع Franklin Templeton.

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