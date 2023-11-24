هونغ كونغ تستخدم الذكاء الاصطناعي ضد الجراثيم الخارقة والإفراط في وصف المضادات الحيوية

تام شمس - الجمعة 24 نوفمبر 2023 05:16 مساءً - تخطط هيئة المستشفيات في هونغ كونغ لمعالجة الزيادة الملحوظة لاثنين من الجراثيم الخارقة — المكورات المعوية المقاومة للفانكومايسين (vancomycin-resistant enterococci) وفطر ’كانديدا أوريس‘ (Candida auris) — بمساعدة الذكاء الاصطناعي (AI).

وفقاً لتقرير ساوث تشاينا مورنينغ بوست الصادر في 24 نوفمبر نقلاً عن السلطة، حدثت الزيادة في انتشار الكائنات الحية المقاومة للأدوية المتعددة، أو الجراثيم الخارقة، في الجزيرة بسبب توزيع الموارد التي تهدف إلى مكافحة جائحة COVID -19 على مدى السنوات الثلاث الماضية. ومن جانبه، قال الدكتور ريموند لاي، كبير مسؤولي مكافحة العدوى في الهيئة، للصحفيين:

"خُصِّصَ عددٌ كبير من أجنحة العزل لمرضى كوفيد-19، ما تركَ عدداً أقل من الأجنحة المتاحة للمصابين بأمراض البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة."

كما زادت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير من وصفات المضادات الحيوية واسعة الطيف، ما أدَّى إلى تطوُّر مقاومة المضادات الحيوية داخل الجراثيم الخارقة. وفقاً للهيئة، ارتفعَ معدَّل مقاومة المضادات الحيوية للمكورات المعوية المقاومة للفانكومايسين من 0.22٪ في عام 2021 إلى 1.2٪ في عام 2023. ارتفع عدد المرضى الذين يحملون هذه الكائنات الدقيقة مما يقلُّ عن 40 في عام 2021 إلى نحو 140 بحلول أواخر سبتمبر 2023.

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ومع اكتشافه في هونغ كونغ في عام 2019، كان ثمَّة زيادة في عدد الإصابات بفطر كانديدا أوريس، حيث قفزت من نحو 200 في عام 2020 إلى ما يزيد عن 300 بحلول 31 أكتوبر 2023. يحذِّر لاي من أنَّ نحو 10٪ من الأفراد الذين يعانون من هذه الفطريات قد تتطوَّر الحالة لديهم إلى عدوى غزوية، ما يمثل خطراً للوفاة يتراوح بين 53٪ إلى 83.3٪.

لمكافحة المشكلة، ستطلق هيئة المستشفى في يناير 2024 برنامجاً تجريبياً للذكاء الاصطناعي في مستشفى أمير ويلز في شا تين ومستشفى الأميرة مارغريت في كواي تشونغ. إذ إنَّ الذكاء الاصطناعي سيحلل البيانات السريرية لتحديد ضرورة وصف المضادات الحيوية. كما أنَّه سيبدأ من نوع واحد شائع من المضادات الحيوية ثم يتوسَّع إلى ثمانية أنواع أخرى و17 مستشفى عام.

ليست هذه المرة الأولى التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي لمكافحة مشكلة مقاومة المضادات الحيوية. ففي مايو 2023، ساعد الذكاء الاصطناعي معهدَ ماساتشوستس للتكنولوجيا وباحثي جامعة ماكماستر في تحديد مضاد حيوي جديد يمكن أن يقتل البكتيريا المسؤولة عن العديد من البكتريا المقاومة للأدوية، ’الراكدة البومانية‘ (Acinetobacter baumannii).

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره