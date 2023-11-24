شركات التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي تحذر من الإفراط في تنظيم الذكاء الاصطناعي

تام شمس - الجمعة 24 نوفمبر 2023 05:16 مساءً - أصدرت مجموعة من شركات التكنولوجيا خطاباً مشترَكاً إلى المنظِّمين في الاتحاد الأوروبي يحذِّر من الإفراط في مراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية على حساب الابتكار.

يشدِّد الخطاب، الذي أُرسل في 23 نوفمبر والموقَّع من قبل 33 شركة تعمل في الاتحاد الأوروبي، على أنَّ اللوائح الصارمة للغاية لنماذج الأساس مثل (ChatGPT) من (OpenAI)، والذكاء الاصطناعي للأغراض العامة (GPAI) يمكن أن تدفع بالابتكار اللازم خارج المنطقة.

سلَّط الخطابُ الضوءَ أيضاً على البيانات التي تُظهر أنَّ 8٪ فقط من الشركات في أوروبا تستخدم الذكاء الاصطناعي، أي ما لا يقترب من هدف المفوضية الأوروبية لعام 2030 المتمثل في 75٪. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ 3٪ فقط شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى في العالم مقرُّها الاتحاد الأوروبي.

"تعتمد القدرة التنافسية والاستقرار المالي في أوروبا كثيراً على قدرة الشركات والمواطنين الأوروبيين على نشر الذكاء الاصطناعي في مجالات رئيسة، مثل التكنولوجيا الخضراء أو الصحة أو التصنيع أو الطاقة".

أكَّدت الشركات أنَّه لكي تتطوَّر أوروبا لتصبح "قوة رقمية عالمية"، فإنَّها تحتاج إلى شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي عبر نماذج الأساس والذكاء الاصطناعي للأغراض العامة — وهما تقنيتان للذكاء الاصطناعي قيد التدقيق في تشريعات الاتحاد الأوروبي القادمة.

"دعونا لا ننظمها قبل أن تحصل على فرصة للتوسُّع، أو إجبارها على المغادرة".

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بالإضافة إلى التأكيد على أهمية عدم الإفراط في تنظيم التقنيات الناشئة، اقترحت الشركات أيضاً حلولاً لقادة الاتحاد الأوروبي.

إذ تشمل الاقتراحات تقليلَ تكاليف الامتثال للشركات، والتركيزَ على تنظيم حالات الاستخدام عالية المخاطر وليس التقنيات المحدَّدة، وتوضيحَ المواضع التي توجد فيها فعلاً تداخلاتٌ في التشريعات الحالية.

يأتي هذا التطوُّر في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الاتحاد الأوروبي التاريخي للذكاء الاصطناعي، والذي أُقرَّ في البداية في يونيو ويخضعُ حالياً للمراجعة والتدقيق من قبل الدول الأعضاء.

بعد وقتٍ قصير من تمرير القانون الأولي، وُقِّعَ خطابٌ آخر من قبل 160 مسؤولاً تنفيذياً في قطاع التكنولوجيا يحذِّرون فيه مسؤولي الاتحاد الأوروبي من الآثار المترتبة على لوائح الذكاء الاصطناعي الصارمة للغاية.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره