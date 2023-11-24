المنظم الأوروبي يؤكد ضرورة عمل مقدمي خدمات الأصول المشفرة على قابلية التشغيل البيني

تام شمس - الجمعة 24 نوفمبر 2023 05:16 مساءً - تريدُ الهيئةُ المصرفيةُ الأوروبيةُ (EBA)، الجهة التنظيمية المصرفية في الاتحاد الأوروبي، تحديثَ قواعد مكافحة غسل الأموال الحالية والتركيزَ على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) لمزودي خدمات العملات المشفرة.

في ورقة استشارية نُشرت في 24 نوفمبر، توضِّح الهيئة المصرفية الأوروبية أنَّ اللوائح الأوروبية الحالية لم تعد كافية للتحكُّم في الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين مزودي العملات المشفرة. لذا تهدف المبادئ التوجيهية الجديدة المقترَحة للصنَّاعة إلى معالجة هذه القضايا، حيث أمهلت الهيئةُ المصرفيةُ الأوروبيةُ الأطرافَ المعنيةَ حتَّى 26 فبراير 2024 للتعليق.

على وجه الخصوص، تقترح الهيئة المصرفية الأوروبية دمجَ معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدِّمي خدمات الدفع (PSPs) ومقدِّمي خدمات الأصول المشفرَّة (CASPs). إذ تقترح الهيئة المصرفية الأوروبية إلزامَ مزوِّدي خدمات الأصول المشفرة "بتمكين نقل المعلومات بطريقة سلسة وقابلة للتشغيل البيني" عبر تعزيز قابلية التشغيل البيني لبروتوكولاتهم.

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بموجب القواعد الجديدة المقترَحة، سيُطلب من مزودي خدمات الأصول المشفرة أيضاً الحصول على معلوماتٍ حول العناوين المستضافة ذاتياً والاحتفاظ بها، والتأكُّد من إمكانية تحديد تحويل الأصول المشفَّرة بشكل فردي والتحقُّق ممَّا إذا كان العنوان مملوكاً أو خاضعاً لسيطرة عميل مزود خدمات الأصول المشفرة. ستُفرَض هذه المتطلبات عندما يكون مبلغُ التحويل للحساب المستضاف ذاتياً أعلى من حاجز 1000 يورو، لكنَّ الهيئة المصرفية الأوروبية لم تحدد ما إذا كان هذا الحاجز شهرياً أو يومياً أو لمرة واحدة.

مع العمل بأنَّه بعد عملية التشاور، يجب أن تدخل المبادئ التوجيهية الجديدة حيز التنفيذ في 30 ديسمبر 2024.

في الشهر الماضي، أصدرت الهيئة المصرفية الأوروبية ورقةً استشارية تقيّم مدى ملاءمة أعضاء هيئة الإدارة والمساهمين أو الأعضاء الذين يمتلكون حصصاً مؤهلة في الجهات المصدرة للرموز المرجعية للأصول (ARTs) ومقدمي خدمات الأصول المشفرة.

وفي يوليو، حثَّت الهيئةُ مُصدري العملات المستقرة على الالتزام طواعيةً بـ "مبادئ توجيهية" محدَّدة ترتبط بإدارة المخاطر وحماية المستهلك.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره