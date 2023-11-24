ارتفاع ملحوظ في رسوم معاملات البيتكوين ووصولها لأعلى مستوياتها في ستة أشهر

شهدت رسوم معاملات البيتكوين ارتفاع كبير، محققة أعلى مستوياتها في الأشهر الستة الماضية.

بحسب البيانات المستقاة من IntoTheBlock، لوحظت هذه الزيادة الكبيرة خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة.

يعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى الاهتمام المتزايد بتطبيقات البيتكوين Ordinals الجديدة على شبكة البيتكوين.

تُظهر الأرقام ارتفاع مفاجئ وكبير في رسوم المعاملات؛ حيث سجلت زيادة بنسبة 484.78% خلال الثلاثين يوم الأخيرة، وقفزة هائلة بنسبة 1865.88% على مدى التسعين يوم الماضية.

على الرغم من ذلك، لا تزال هذه الرسوم دون الذروة السنوية لعام 2023، والتي بلغت 54.8 مليون دولار في 8 مايو.

تاريخيا، كان أعلى مستوى لرسوم معاملات البيتكوين في 18 ديسمبر 2017، خلال الاتجاه الصعودي الأول للعملة المشفرة، حيث تجاوزت الرسوم 103 مليون دولار.

تجاوزت البيتكوين الإيثريوم من حيث رسوم المعاملات لأول مرة منذ ثلاث سنوات، بفضل ظهور Ordinals.

تُعتبر هذه الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال (NFT) الخاصة بشبكة البيتكوين جذابة للغاية، مما ساهم في ارتفاع الرسوم.

حتى وقت قريب، كانت الايثيريوم تتصدر في رسوم المعاملات بفضل مجموعتها المتنوعة من التطبيقات اللامركزية وشعبية NFT الخاصة بها.

ومع ذلك، فإن عودة البيتكوين، وخاصة مع Ordinals، تغير المشهد بشكل ملحوظ.

تأتي هذه الزيادة في رسوم معاملات البيتكوين في وقت حاسم بالنسبة للمعدنين خاصة مع اقتراب حدث الانقسام المقبل الذي سيقلل من مكافآت التعدين.

قد يساهم الارتفاع في الرسوم في تعويض الانخفاض المتوقع في المكافآت، مما يمكن أن يشكل جزء كبير من إيرادات المعدنين.

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