العملة الرقمية ApeCoin تزدهر وترتفع بنسبة 17% مع توقف سعر البيتكوين عند 38.5 ألف دولار

في يوم واحد فقط، شهدت عملة ApeCoin ازدهار ملحوظ بنسبة 17%، بينما استقرت عملة البيتكوين عند مستوى 38.5 ألف دولار، مما يمثل حدثا جدير بالملاحظة في عطلة نهاية الأسبوع في سوق الكريبتو.

خلال ليلة الجمعة، شهدت عملة البيتكوين ارتفاع وتحقيق رقم جديد هذا العام، حيث تجاوزت مستوى 38,000 دولار لأول مرة منذ أكثر من عام ونصف.

على الرغم من هذا الارتفاع، لم تتمكن العملة من الحفاظ على هذا الزخم الصاعد.

بالنسبة للعملات الرقمية البديلة، ظل الوضع أكثر استقرار على الصعيد اليومي.

على سبيل المثال، استقر سعر الايثيريوم بالقرب من 2,100 دولار، بينما تداولت عملة سولانا (SOL) بالقرب من 60 دولار.

فيما يتعلق بالبيتكوين، كان الأسبوع حافلا بالأحداث، خاصة مع تصدر منصة بينانس للأخبار.

حيث توصلت شركة بينانس إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية، متضمنة دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار دون الاعتراف بأي مخالفات.

بالإضافة إلى ذلك، اضطر مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي للشركة “CZ”، إلى الاعتراف بالذنب والتنحي عن منصبه.

في يوم الأربعاء، خضعت عملة البيتكوين لتقلبات سعرية حادة، حيث تذبذب سعرها بعدة آلاف من الدولارات، وهبطت إلى أدنى مستوى لها في الأسبوع عند 35,600 دولار.

لكن المضاربين تدخلوا بسرعة، مما أدى إلى ارتفاع السعر مرة أخرى في الأيام التالية.

هذا الارتفاع أدى إلى اقتراب البيتكوين من 38,000 دولار في يوم الخميس، وتجاوز هذا المستوى في ليلة الجمعة.

وصلت العملة المشفرة إلى 38,500 دولار، وهو أعلى سعر لها منذ مايو 2022، لكنها فشلت في الحفاظ على هذا المستوى وتراجعت قليلا دون مستوى 38,000 دولار.

فيما يخص العملات الرقمية البديلة، فقد تبعت معظمها مسار البيتكوين المتقلب.

تعرضت عملة BNB لخسارة كبيرة، حيث فقدت 20% من قيمتها في ساعات معينة، لكنها تمكنت من التعافي جزئيا وتستقر الآن عند حوالي 235 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى وصلت إليه في منتصف الأسبوع.

ومن جهة أخرى، ارتفعت عملة الايثيريوم فوق مستوى 2,100 دولار لكنها لم تستطع الحفاظ على هذا الارتفاع وتتداول الآن أقل من هذا المستوى.

كذلك فشلت سولانا في تجاوز عتبة 60 دولار.

أما بالنسبة للعملات الرقمية الرابحة في الإطار الزمني اليومي فقد برزت STEPN، وAPE، وMINA، حيث حققوا جميعهم ارتفاعات بنسب مكونة من رقمين.

شهد إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة ارتفاعا بنحو 1% خلال يوم واحد، ليصل إلى 1.44 تريليون دولار وفقا لـ coinmarketcap.

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