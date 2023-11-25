المحكمة العليا في الجبل الأسود توافق على تسليم 'دو كوون'

تام شمس - السبت 25 نوفمبر 2023 12:46 مساءً - لا تزال المصائب تتوالى على المؤسس المشارك لتيرافورم لابس، دو كوون، حتى الآن، حيث وافقت المحكمة العليا في الجبل الأسود على تسليمه إما إلى كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة.

وقد حددت المحكمة العليا في "بودغوريتسا" المتطلبات القانونية لتسليم كوون، وفقاً لبيانٍ رسميّ نُشر على موقع المحكمة على الإنترنت في 24 نوفمبر.

وبما أن المحكمة وافقت على تسليم كوون إما إلى الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية، فإن القرار النهائي بشأن تسليمه سيُتخذ من قبل وزير العدل في الجبل الأسود، كما يشير الإعلان.

في السابق، حكمت المحكمة العليا في الجبل الأسود على كوون بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد إدانته باستخدام جواز سفر مزور لمحاولة الفرار إلى دبي عبر طائرة خاصة. وفي يونيو عام 2023، ورد أن كوون متهم بمحاولة مغادرة البلاد باستخدام جواز سفر كوستاريكي مزيف.

وينص بيان المحكمة على أنه إذا سمح وزير العدل بالتسليم النهائي للمتهم، فسيتم التسليم بعد تنفيذ العقوبة الجنائية المُعلنة سابقاً في قضية المستندات المزورة.

إلقاء القبض على دو كوون لمحاولته الفرار من الجبل الأسود باستخدام وثائق مزورة . المصدر: Fortune

ألقي القبض على كوون في الجبل الأسود في مارس عام 2023 لدوره في انهيار النظام البيئي في تيرا، الذي تسبب بخسا رة 40 مليار دولار في مايو 2022. ونظراً لأن كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية طلبتا لاحقاً تسليم كوون، اقترح بعض المدعين العامين أنه من المُمكن أن يخضع المؤسس المشارك لـ "تيرافورم لابز" لأحكامٍ متعددة في كلا البلدين.

في الولايات المتحدة، يواجه كوون دعوى مدنية تتعلق بالاحتيال رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، إلى جانب العديد من التهم الجنائية من قبل وزارة العدل بشأن انهيار "TerraUSD" و LUNA".

وإذا تم تسليم كوون إلى كوريا الجنوبية، فقد يواجه عقوبة السجن لمدة 40 عاماً في البلاد ، حيث يُزعَم أنه ارتكب معظم جرائمه فيها.

في الأسبوع الماضي، ورد أن أعلى محكمة في الجبل الأسود رفضت استئناف كوون، مما أجبره على البقاء في السجن.

ووفقاًً لتقاريرٍ وردت عبر الإنترنت، يُحتجز كوون حالياً في سجن "سبوز" بالقرب من عاصمة الجبل الأسود، بودغوريتسا، حيث يُسمح له بالخروج لمدة ساعة واحدة يومياً. وبحسب ما ورد، قال المسؤولون الأوروبيون إن السجن مكتظ وسيئ التهوية.