تحول العقود الآجلة للبيتكوين في بورصة شيكاغو التجارية إلى الاتجاه الصعودي

شهدت عقود البيتكوين الآجلة المتداولة في بورصة شيكاغو التجارية اتجاها صعوديا ملحوظ، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر البيتكوين إلى 45,000 دولار.

في تطور لافت، تجاوز سعر البيتكوين حاجز 38,000 دولار لأول مرة منذ مايو 2022، في ظل مضاربات قوية على الصعود خلال الشهر الجاري.

لوحظت استمرارية الزيادة في تداول عقود بيتكوين الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية، متجاوزة أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم بينانس، مما يدل على الطلب الكبير من قبل المستثمرين المؤسسات.

تحولت العقود الآجلة لـ CME البيتكوين إلى الاتجاه الصعودي، مستهدفة ارتفاعا يتجاوز 40,000 دولار.

تشهد العقود الآجلة للبيتكوين CME إشارات إلى ارتفاع متوقع إلى 40,000 دولار، مع استمرار المضاربين على الصعود في دفع سعر البيتكوين نحو الأعلى.

وفي ضوء تحسن معنويات السوق عقب تسليم الخيارات الشهرية، بات المستثمرون الأفراد والمؤسسات أكثر ثقة في احتمالية وصول سعر البيتكوين إلى 40,000 دولار، وإغلاق العام الجاري عند حوالي 45,000 دولار.

وصلت نسبة “CME Front Contract Premium” إلى نقطة كوين بيس إلى أعلى مستوياتها، مع تزايد المعنويات الإيجابية في السوق.

تم تداول العقود الآجلة للبيتكوين CME عند مستوى مرتفع بلغ 39,300 دولار في نقطة معينة خلال 24 ساعة الماضية، ما يقرب من 1,000 دولار علاوة على السعر الفوري، مما يدل على تفاؤل المتداولين في العقود الآجلة والخيارات حيال البيتكوين.

يعزز تحسن السوق والمعنويات الصعودية من قبل صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين المؤسسات، مثل BITO من ProShares، والتي تستثمر في عقود البيتكوين الآجلة المدرجة في بورصة شيكاغو التجارية، هذه الزيادة في العلاوة.

في الوقت نفسه، شهدت الحصة السوقية لعقود “CME Bitcoin” الآجلة زيادة في الفائدة المفتوحة، حيث وصلت إلى نحو 30%.

يأتي هذا في أعقاب تسوية جنائية اتحادية بين وزارة العدل والرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، والتي اضطرت لدفع 4.3 مليار دولار كتسوية مع السلطات الأمريكية.

يشير هذا التحول إلى أن المستثمرين المؤسسات لا يزالون متفائلين ويواصلون المراهنة على البيتكوين.

وقد شهد تدفق الأموال إلى سوق العملات المشفرة زيادة كبيرة في الأسابيع الأخيرة، مما ساهم في دفع سوق العملات المشفرة إلى الارتفاع.

وعلى صعيد سعر البيتكوين، شهد البيتكوين ارتفاع بنسبة 2% خلال 24 ساعة الماضية، حيث يتم تداول العملة حاليا عند 37,818 دولار، مع تسجيل أدنى مستوى وأعلى مستوى على مدار 24 ساعة عند 37,369 دولار و38,415 دولار على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع حجم التداول بنسبة 70% خلال 24 ساعة الماضية، مما يدل على ازدياد اهتمام المتداولين.

تشير الزيادة في حجم التداول إلى عوامل متعددة، بما في ذلك دور أكبر 100 عنوان لـ التيثر (USDT) كمساهم رئيسي، والذي أضاف مجتمعا 1.67 مليار دولار في الأشهر الستة الماضية.

ويبدو أن هذا الارتفاع يأتي مدعوما بالمشاعر الإيجابية وزيادة أحجام التداول.

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