احتياطي البيتكوين في بينانس ينكمش بينما يتوسع في كوين بيس: التفاصيل هنا

أبرزت البيانات الحديثة من “CryptoQuant” تغيرات ملحوظة في احتياطي البيتكوين بين بينانس وكوين بيس.

وفقا للتقرير، انخفض احتياطي بينانس بمقدار 5000 بيتكوين، بينما شهدت ممتلكات كوين بيس زيادة بنحو 12000 بيتكوين.

يعزو المحللون هذا الاتجاه إلى تدفقات التجزئة الخارجة من بينانس، مرجحين أن تكون الأسباب متعلقة بالمخاوف القانونية المحيطة بشركة بينانس.

“برادلي بارك”، محلل الويب 3 في “CryptoQuant”، ذكر لـ “Coindesk” أن انخفاض احتياطي البيتكوين في بينانس ناتج عن انتقال المستثمرين إلى منصات تداول متوافقة أو مرخصة.

استقالة “Changpeng Zhao” وتسويته مع وزارة العدل (DOJ) أثرت بشكل ملحوظ على بينانس، حيث تجاوزت التدفقات الخارجة مليار دولار في يوم واحد، كما ذكرت شركة البلوكشين “Nansen” عبر “CNBC”.

شهدت بينانس أيضا انخفاض بنسبة 25٪ في سيولة السوق، مع قيام صناع السوق بتقليص مراكزهم.

تضمنت تسوية وزارة العدل مع بينانس، التي بلغت 4.3 مليار دولار، مصادرة 2.5 مليار دولار وغرامة بقيمة 1.8 مليار دولار ضد الشركة.

تطلبت هذه الاتفاقيات خروج الشركة من الأسواق الأمريكية، وتحويلات مالية، وإجراءات امتثال صارمة.

أثرت هذه الأحداث على عملة بينانس الأصلية، BNB، التي انخفض سعرها بنسبة 8٪ في يوم التسوية.

واجهت بينانس معارك قانونية وتسويات مع هيئة الأوراق المالية والبورصة، بما في ذلك السعي من قبل المدعين الفيدراليين للحصول على سجلات مرتبطة بـ “CZ” في تحقيق مستمر بشأن الانتهاكات المحتملة لقوانين الجرائم المالية الأمريكية.

تشمل هذه الادعاءات الانتهاك المزعوم لقانون السرية المصرفية ومخاوف تنظيمية أخرى.

تتطلب التسوية بين وزارة العدل وبينانس تحويل 3.8 مليار دولار إلى قسم مكافحة الجرائم المالية و968 مليون دولار إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وإعادة 1.35 مليار دولار من الأموال المزعومة المكتسبة بشكل غير مشروع ودفع 1.35 مليار دولار كغرامات مدنية إلى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

“CZ” وبينانس واجهوا أيضا 13 تهمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات، تشمل إدارة منصات تداول غير مسجلة، وتقديم عملات مشفرة غير مسجلة، والسيطرة المزعومة على Binance.US.

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