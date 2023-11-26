ليس فقط البيتكوين: أسهم شركة “MicroStrategy” و”كوين بيس” يرتفعان إلى أعلى مستوى لهم منذ 2022

في الأشهر الماضية واجهت العملات المشفرة تحديات جمة، مما أدى إلى تراجعات كبيرة في الأسعار وتقلبات في السوق.

رغم ذلك، شهدت بعض أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة، مثل MicroStrategy وكوين بيس، ارتفاعا ملحوظ في قيمة أسهمها في الفترة الأخيرة.

شركة MicroStrategy، المعروفة بحيازتها الكبيرة لعملة البيتكوين، شهدت زيادة قدرها 250% في سعر سهمها منذ بداية العام.

هذا الارتفاع يعد أمرا لافت، خاصة بعد الأداء الضعيف للشركة في عام 2022.

بالنسبة لشركة كوين بيس، الشركة الرائدة في مجال العملات المشفرة في الولايات المتحدة، فقد شهدت ارتفاع بنسبة 240% في الفترة ذاتها.

هذا التحول الإيجابي في أسعار الأسهم جاء بعد فترة من التقلبات والانخفاضات الكبيرة.

بعد مواجهة عام 2022 الصعب، والذي شهد تراجع السوق بأكثر من 50%، تبعه انخفاض في أسعار أسهم الشركات الرئيسية المرتبطة بالعملات المشفرة.

ومع ذلك، استهلت سنة 2023 بتفاؤل متزايد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار أسهم شركات الكريبتو.

خلال العام الجاري، تجاوز سهم MicroStrategy حاجز 500 دولار، وصولا إلى 520 دولار، مما يعد أعلى مستوى له منذ يناير 2022.

بالمثل، ارتفع سهم كوين بيس بشكل ملحوظ، حيث تجاوز 100 دولار خلال ستة أشهر، مسجلا 115 دولار في الآونة الأخيرة.

تأثر أسهم شركات الكريبتو بأداء البيتكوين:

من المثير للاهتمام أن هذه التطورات تزامنت مع ارتفاع سعر البيتكوين، الذي وصل مؤخرا إلى 38500 دولار، لأول مرة منذ 18 شهر.

بعد التراجع والتذبذب الشديد لعملة البيتكوين العام الماضي، بدت استثمارات MicroStrategy في البيتكوين غير مجدية.

لكن الشركة لم تتزعزع عن استراتيجيتها في حيازة البيتكوين، حتى بعد تغييرات في قيادتها.

الآن، مع تحسن سعر البيتكوين، تتمتع الشركة بأرباح كبيرة غير محققة تتجاوز المليار دولار.

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