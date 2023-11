المؤسس المشارك لـ 'BitMEX' يتّوقع ارتفاع سعر البيتكوين وسط ارتفاع السيولة الدولارية

تام شمس - الأحد 26 نوفمبر 2023 09:54 صباحاً - شارك المؤسس المشارك لـ BitMEX، آرثر هايز، نظرته الإيجابية حيال البيتكوين (BTC)، على منصة X، إلى جانبِ رسمٍ بياني يُظهر صافي اتفاقية إعادة الشراء العكسية (RRP) وتغيرات رصيد الحساب العام للخزانة (TGA). وأشار "هايز" في منشوره إلى وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" التي تُعرف بالاسم المستعار "Bad Gurl Yellen".

من خلالِ منشورهِ

Getting my feet did and observing how Bad Gurl Yellen is busy pumping financial assets. Don’t get distracted, $ liquidity is increasing and $BTC will go up as well. This is the chart of net RRP and TGA balance changes. pic.twitter.com/l2US0FzlAX