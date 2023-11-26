المؤسس المشارك لـ 'BitMEX' يتّوقع ارتفاع سعر البيتكوين وسط ارتفاع السيولة الدولارية

تام شمس - الأحد 26 نوفمبر 2023 09:54 صباحاً - شارك المؤسس المشارك لـ BitMEX، آرثر هايز، نظرته الإيجابية حيال البيتكوين (BTC)، على منصة X، إلى جانبِ رسمٍ بياني يُظهر صافي اتفاقية إعادة الشراء العكسية (RRP) وتغيرات رصيد الحساب العام للخزانة (TGA). وأشار "هايز" في منشوره إلى وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" التي تُعرف بالاسم المستعار "Bad Gurl Yellen".

من خلالِ منشورهِ

Getting my feet did and observing how Bad Gurl Yellen is busy pumping financial assets. Don’t get distracted, $ liquidity is increasing and $BTC will go up as well. This is the chart of net RRP and TGA balance changes. pic.twitter.com/l2US0FzlAX — Arthur Hayes (@CryptoHayes) November 25, 2023

X، شجّع هايز زملائه الداعمين للبيتكوين على الاستمرار في مسعاهم، مُسلّطاً الضوء على الارتفاع الكبير الذي تشهده السيولة بالدولار الأمريكي. وأشار "هايز" إلى أنه من المُرجح أن تتأثر البيتكوين بارتفاع السيولة الدولارية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سعرها أيضاً.

يوضح الرسم البياني المُرفق الاختلافات الصافية في أرصدة (RRP) و(TGA)، مما يُشير إلى وجود صلة مُحتملة بين ارتفاع السيولة بالدولار وسعر البيتكوين.

كما أوضح هايز أن ارتفاع السيولة يُظهر الديناميكيات المتغيرة في الأسواق المالية، حيث يُمكن للمستثمرين وعشّاق البيتكوين الذين يراقبون عمليات ضخ السيولة توقع التأثيرات المحتملة على سوق العملات المشفرة.

وفي الوقت نفسه،

Many folks are fading the market when in actuality, they're fading liquidity.https://t.co/C4GPZTkHyc — dharmafi (@dharmatrade) November 24, 2023

العملات المشفرة "Dharmafi" أرقاماً أكثر دقّة على منصة X، وأكّد من خلال منشوره على أن قيمة (RRP) بلغت 65 مليار دولار، بينما وصل رصيد (TGA) إلى 35 مليار دولار، مع زيادةٍ صافية كبيرة في السيولة بقيمة 106 مليار دولار، منذ 21 نوفمبر.

وفي حين سلّط المؤسس المُشارك لـ "بيتمكس" الضوء على العلاقة بين السيولة الدولارية وسعر البيتكوين، فإن بيانات "Dharmafi" تُوكد على التأثير المُحتمل لطفرة السيولة، حيث أثار الارتفاع البالغ 106 مليارات دولار في صافي السيولة، منذ 21 نوفمبر، تساؤلاتٍ عديدة حول الآثار المحتملة للارتفاع على فئات الأصول المتنوعة، بما في ذلك العملات المشفرة.

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إما من ناحيةٍ أُخرى، فقد حذرت يلين، التي تُعرف بشكوكها حيال بيتكوين، بورصات العملات المشفرة من عدم الالتزام بالقانون، وشددت على أهمية الامتثال في صناعة العملات الرقمية واتباع اللوائح للعمل ضمن النظام المالي الأمريكي، أثناء حديثها مع "رويترز" خلال اجتماع وزراء المالية لمجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية.