سولانا (SOL) تصنع التاريخ مع زيادة قدرها 51 مليون في المعاملات اليومية

في تطور ملحوظ، سجلت العملة الرقمية سولانا (SOL) زيادة استثنائية في حجم المعاملات اليومية، محطمة بذلك الأرقام القياسية السابقة.

ارتفاع متزايد في المعاملات اليومية:

حسب البيانات الصادرة عن “Artemis”، شهدت سولانا زيادة هائلة في المعاملات اليومية، حيث بلغت 51.63 مليون معاملة خلال العام الجاري.

هذا الإنجاز يشكل خروج كبير عن المعدلات السابقة، التي كانت تتراوح حول 20 مليون معاملة منذ أغسطس الماضي.

يُعد هذا الرقم القياسي الجديد لسولانا بمثابة تحول ملحوظ مقارنة ببروتوكولات مثل الايثيريوم، Polygon، Aptos، وNEAR.

ففي 23 نوفمبر، بلغ عدد المعاملات اليومية للايثيريوم 1.12 مليون، وPolygon ما عدده 7.87 مليون، في حين سجلت Aptos وNEAR على التوالي 302.83 ألف و1.77 مليون معاملة.

التأثير على سعر العملة الرقمية SOL:

عزز هذا النمو الكبير في المعاملات اليومية من مكانة سولانا وجعلها كواحدة من العملات الرقمية البديلة الأحسن أداء في السوق.

وقد ارتفع سعر العملة بنسبة 2.93٪، وصولا إلى 59.28 دولار، مع زيادة أسبوعية بلغت 1.53٪.

جدير بالذكر أن سولانا بدأت العام بتحديات كبيرة، خاصة بعد انهيار منصة FTX في نوفمبر الماضي، والتي كان لها تأثير كبير على سولانا.

نجحت العملة الرقمية في تجاوز هذه العقبات بفضل الجهود المستمرة من المطورين والمجتمع، لتعود إلى مستوياتها السعرية قبل الانهيار.

حيث تعكس الزيادة الكبيرة في عدد المعاملات اليومية لـ سولانا استعادة الثقة في الشبكة وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق العملات المشفرة.

هذا التطور يمثل دليل على الصحة المتنامية للشبكة وإمكاناتها الكبيرة في مجال العملات الرقمية.

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